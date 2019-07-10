Финансы
Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС снизить ставкуФинмаркет вчера в 12:07
Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля. "Заявления Пауэлла укрепили трейдеров во мнении о том, что ставка будет снижена Федрезервом на июльском заседании", - отмечает экономист JPMorgan Майкл Фероли.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рынки расценили комментарии главы ФРС как намек на готовность снизить ставки
Вести.Финанс10 июля в 09:34
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Политика
Порошенко раскритиковал инициативу Зеленского о люстрации
Предшественник нынешнего президента Украины Пётр Порошенко раскритиковал решение нового главы государства ужесточить закон об «очищении власти» на Украину и подвергнуть люстрации высших чиновников из руководящих эшелонов власти, которые занимали свои посты в период с 2014 по 2019 год.
Обновлено в 08:07
Кино
Экранизация игры Mortal Kombat выйдет с «взрослым» рейтингом
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
В НАТО обеспокоены по поводу поставки С-400 в Турцию
В НАТО выразили обеспокоенность по поводу начала поставки российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 07:16
Политика
Меркель напророчили досрочную отставку из-за приступов
Высокопоставленные члены немецкой партии "Христианско-демократический союз" считают, что Ангела Меркель может уйти в досрочную отставку.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Происшествия
Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Москве девушка упала в канализацию и исчезла
В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Контракт с мадридским клубом был рассчитан до 2023 года, согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 до €120 млн.
Обновлено в 09:46
Авто
Минпромторг не включил Tesla и Bugatti в список роскошных автомобилей
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
Виноделы в Кахетии провели митинг, они потребовали, чтобы гендиректор оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине, передает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:39
Происшествия
Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки
Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Здоровье
Жительница Пскова ночевала в палатке, чтобы попасть к врачу
Жительница Пскова ночевала в палатке у входа в поликлинику, чтобы взять талон на приём к врачу.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
Обновлено в 10:47
Космос
Китайские ученые уверены, что новая технология позволит им покорить дальний космос
В китайской Академии технологий ракет-носителей уверены, что прорывная технология позволит упростить амбициозные планы Поднебесной в покорении Луны, Марса и дальнего космоса.
Обновлено вчера в 17:01
Недвижимость
ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в России
Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия».
Обновлено вчера в 20:26
Автоспорт
Гасли стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании, Квят 13-й
Французский пилот команды "Ред Булл" Пьер Гасли показал лучший результат в первой сессии свободных заездов десятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Великобритании.
Обновлено в 06:57
Здоровье
В регионах России ликвидируют дефицит медперсонала
В российских регионах разработают планы-графики по ликвидации дефицита медперсонала с учетом потребности в кадрах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
Обновлено в 09:39
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Баскетбол
УНИКС и «Локомотив-Кубань» узнали соперников по Еврокубку
Российские клубы УНИКС и «Локомотив-Кубань» узнали соперников по групповому этапу.
Обновлено в 08:40
Наука
Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают
Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
Обновлено в 03:48
Происшествия
17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне
17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Авто
Названы топ-5 новинок, которые появятся в России в этом году
Специалисты назвали пять моделей, которые появятся на российском рынке до конца текущего года.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
«Калашников» рассказал о процессе создания нового АК-12
Концерн «Калашников» подробно описал, как проектировался новейший автомат АК-12. Оружие спроектировано с использованием цифровых технологий.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Политика
Телеведущий с Украины обматерил Путина
Украинский телеведущий Артем Овдиенко в своей соцсети разместил обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором неоднократно оскорбил президента.
Обновлено в 09:55
Политика
В офисе Зеленского прошли обыски
Следственные действия состоялись в ситуативной комнате совещаний Совбеза Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе украинского лидера Владимира Зеленского, следователи изучили документы, связанные с деятельностью бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко
Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Обновлено в 07:56