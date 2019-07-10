Экономика

Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС снизить ставкуФинмаркет вчера в 12:07

Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля. "Заявления Пауэлла укрепили трейдеров во мнении о том, что ставка будет снижена Федрезервом на июльском заседании", - отмечает экономист JPMorgan Майкл Фероли.
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Рубль во 2 полугодии будет торговаться вблизи 65 за доллар

Finam.Ruвчера в 07:15

Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в сенате поддерживает ожидания скорого понижения процентных ставок

ПРАЙМвчера в 12:34

Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС снизить ставку

Финмаркетвчера в 12:07

US STOCKS-Фьючерсы растут на фоне надежд на снижение процентной ставки

Financial One09:07

Акции на Wall Street обновили рекорды после комментариев главы ФРС

Profinance.ru10 июля в 13:32

Рынки расценили комментарии главы ФРС как намек на готовность снизить ставки

Вести.Финанс10 июля в 09:34

Джером Пауэлл порадовал участников рынков

Ведомости10 июля в 09:21
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:27, Вашингтон
Происшествия

Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки

Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Футбол

«Спартак» показал состояние поля перед домашним матчем с «Сочи»

«Спартак» показал состояние поля на домашнем стадионе в преддверии матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
Обновлено в 06:13
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол

«Гетеборг» объявил о переходе защитника Старфельта в «Рубин»

Защитник «Гетеборга» Карл Старфельт продолжит карьеру в «Рубине».
Обновлено в 07:54
Политика

Меркель напророчили досрочную отставку

Приступы дрожи канцлера Германии Ангелы Меркель разжигают споры о ее досрочной отставке.
Обновлено в 07:45
Игры

Объявлена закрытая бета-версия Minecraft Earth и показаны новые кадры геймплея

После первой демонстрации Minecraft Earth на Всемирной конференции разработчиков Apple в прошлом месяце, было объявлено о предстоящем выходе закрытой бета-версии этой игры в дополненной реальности, в стиле Pokémon Go.
Обновлено в 08:10
Политика

Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским

Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства

В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Обновлено вчера в 12:23
Политика

Молдавия намерена привлечь Саакашвили для проведения реформ

Премьер Молдавии Майя Санду рассказала, что хотела бы обратиться к бывшему грузинскому президенту с просьбой о помощи в проведении реформы системы юстиции.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

Гидрографический катер «Александр Евланов» вошел в состав сил Балтийского флота

Большой гидрографический катер проекта 23040Г "Александр Евланов" пополнил состав судов гидрографической службы Балтийского флота.
Обновлено в 06:02
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников

Роспотребнадзор дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников: прежде всего не отдавать в чужие руки паспорт и не называть данные банковской карты.
Обновлено в 06:06
Футбол

«Зенит» оказался самым популярным российским клубом на YouTube

«Зенит» является самым популярным российским футбольным клубом на YouTube, согласно подсчетам MBA Sport Management.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол

Черышев подписал контракт с «Валенсией»

28-летний полузащитник сборной России Денис Черышев подписал с «Валенсией» контракт до июня 2022 года.
Обновлено в 09:12
Происшествия

В воду возле Керчи слили зловонную массу

Обновлено в 06:53
Происшествия

Семеро детей погибли при падении машины в реку в Тыве

Всего в машине находились 12 человек. Из них девять, в том числе семеро детей, погибли после опрокидывания автомобиля.
Обновлено в 05:41
Политика

НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Обновлено в 05:08
Происшествия

ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс

Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году.
Обновлено в 08:07
Кино

Борис Гребенщиков получил первую премию на фестивале независимого кино

Обновлено в 08:33
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Армия и оружие

Британия направит в Персидский залив корабль с учений в Черном море

Обновлено в 08:01
Общество

Сибирские Мальдивы закрылись для фото

Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Обновлено в 03:24
Общество

Россияне стали реже оплачивать штрафы ГИБДД

За пять месяцев текущего года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось на 3,5 млн.
Обновлено вчера в 19:57
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Обновлено в 07:16
Общество

Росгвардии хотят передать под охрану маковые поля

Охрану посевов наркосодержащих растений в России планируют поручить Росгвардии, подведомственным ей организациям, а также ведомственной охране федеральных органов исполнительной власти, соответствующий законопроект размещен в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке

Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
Обновлено в 07:03
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