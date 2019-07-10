Финансы
Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС снизить ставкуФинмаркет вчера в 12:07
Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля. "Заявления Пауэлла укрепили трейдеров во мнении о том, что ставка будет снижена Федрезервом на июльском заседании", - отмечает экономист JPMorgan Майкл Фероли.
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Рынки расценили комментарии главы ФРС как намек на готовность снизить ставки
Вести.Финанс10 июля в 09:34
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
Политика
Путин отправил губернатора Севастополя Овсянникова в отставку
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников покинул занимаемое кресло. Указ об отставке Овсянникова подписал президента России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Политика
Госдеп прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске
8 июля Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 11:15
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено в 07:48
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика
Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»
В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Политика
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Энергетика
Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из России
Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:40
Политика
ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России.
Обновлено в 12:46
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Миронов призвал власти Германии адекватно оценить статью о Прохоровке
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал немецкие власти дать адекватную оценку заявлениям немецкого журналиста в газете Die Welt о том, что на Прохоровском поле не было крупного сражения.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Российские войска получили 42 боевые машины десанта БМД-4М
Вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов сообщил журналистам ИА ТАСС о том, что передача боевых машин десанта БМД-4М в войска была сорвана в 2018 году в связи с отказом Франции поставлять часть комплектующих.
Обновлено в 09:17
Политика
Медведев возродит институт типового проектирования
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.
Обновлено в 09:25
Политика
Подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента уволили
Подозреваемый в государственной измене помощник полномочного представителя президента России в Уральском Федеральном округе Александр Воробьев был уволен, сообщил источник во властных структурах.
Обновлено в 09:55
Происшествия
На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Футбол
Егор Бабурин перешел из «Зенита» в «Ростов»
Вратарь Егор Бабурин покинул петербургский "Зенит" и подписал контракт с "Ростовом", сообщается на официальных сайтах обоих футбольных клубов.
Обновлено в 13:09
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Кино
Сыгравший Легасова в «Чернобыле» актер высмеял российский сериал
Британский актер Джаред Харрис, которому досталась роль академика Легасова в нашумевшем сериале «Чернобыль» телеканала HBO, высмеял сюжет российского сериала о катастрофе.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Ларису Копенкину обворовали в Испании
На днях СМИ сообщили, что бизнесвумен обворовали на отдыхе в Испании.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Курорты Турции затянуло дымом из-за лесных пожаров
Как отмечает газета, очаг пожара находился в 60 километрах от курорта Фетхие, более 30 домов были эвакуированы.
Обновлено в 10:53
Наука
В Греции нашли череп человека, жившего 200 тысяч лет назад
В южной части Греции ученые-палеонтологи обнаружили череп человека, проживавшего в этих землях порядка 200 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 02:17
Кино
Исполнительный продюсер уверен, что новый «Соник в кино» понравится фанатам
Исполнительный продюсер фильма «Соник в кино» Тим Миллер прокомментировал негативную реакцию на внешний вид Соника.
Обновлено в 13:30
Авто
Продажи российских авто с пробегом падают сильнее рынка
За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08