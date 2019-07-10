Финансы

Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС снизить ставкуФинмаркет вчера в 12:07

Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля. "Заявления Пауэлла укрепили трейдеров во мнении о том, что ставка будет снижена Федрезервом на июльском заседании", - отмечает экономист JPMorgan Майкл Фероли.
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Рынок акций США продолжает рост

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US STOCKS-Фьючерсы растут на фоне надежд на снижение процентной ставки

Financial One09:07

Джером Пауэлл порадовал участников рынков

Ведомости10 июля в 09:21

Рынки расценили комментарии главы ФРС как намек на готовность снизить ставки

Вести.Финанс10 июля в 09:34
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
Политика

Путин отправил губернатора Севастополя Овсянникова в отставку

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников покинул занимаемое кресло. Указ об отставке Овсянникова подписал президента России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Политика

Госдеп прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске

8 июля Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Балтийский флот принял в состав БГК «Александр Евланов»

Обновлено в 09:45
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено в 07:48
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Политика

Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Энергетика

Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из России

Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:40
Политика

ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России.
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки

Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

Миронов призвал власти Германии адекватно оценить статью о Прохоровке

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал немецкие власти дать адекватную оценку заявлениям немецкого журналиста в газете Die Welt о том, что на Прохоровском поле не было крупного сражения.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Российские войска получили 42 боевые машины десанта БМД-4М

Вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов сообщил журналистам ИА ТАСС о том, что передача боевых машин десанта БМД-4М в войска была сорвана в 2018 году в связи с отказом Франции поставлять часть комплектующих.
Обновлено в 09:17
Политика

Медведев возродит институт типового проектирования

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.
Обновлено в 09:25
Политика

Подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента уволили

Подозреваемый в государственной измене помощник полномочного представителя президента России в Уральском Федеральном округе Александр Воробьев был уволен, сообщил источник во властных структурах.
Обновлено в 09:55
Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Футбол

Егор Бабурин перешел из «Зенита» в «Ростов»

Вратарь Егор Бабурин покинул петербургский "Зенит" и подписал контракт с "Ростовом", сообщается на официальных сайтах обоих футбольных клубов.
Обновлено в 13:09
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Кино

Сыгравший Легасова в «Чернобыле» актер высмеял российский сериал

Британский актер Джаред Харрис, которому досталась роль академика Легасова в нашумевшем сериале «Чернобыль» телеканала HBO, высмеял сюжет российского сериала о катастрофе.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес

Ларису Копенкину обворовали в Испании

На днях СМИ сообщили, что бизнесвумен обворовали на отдыхе в Испании.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Курорты Турции затянуло дымом из-за лесных пожаров

Как отмечает газета, очаг пожара находился в 60 километрах от курорта Фетхие, более 30 домов были эвакуированы.
Обновлено в 10:53
Наука

В Греции нашли череп человека, жившего 200 тысяч лет назад

В южной части Греции ученые-палеонтологи обнаружили череп человека, проживавшего в этих землях порядка 200 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 02:17
Кино

Исполнительный продюсер уверен, что новый «Соник в кино» понравится фанатам

Исполнительный продюсер фильма «Соник в кино» Тим Миллер прокомментировал негативную реакцию на внешний вид Соника.
Обновлено в 13:30
Авто

Продажи российских авто с пробегом падают сильнее рынка

За 5 месяцев 2019 года в России было продано 562 тысячи подержанных легковых автомобилей отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:07
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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