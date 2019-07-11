Финансы

Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС снизить ставкуФинмаркет вчера в 12:07

Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля. "Заявления Пауэлла укрепили трейдеров во мнении о том, что ставка будет снижена Федрезервом на июльском заседании", - отмечает экономист JPMorgan Майкл Фероли.
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Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС снизить ставку

Финмаркетвчера в 12:07

Буллард из ФРС призвал к снижению ставки из-за неопределенности в торговле, слабой инфляции

Financial Oneвчера в 03:43

Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в сенате поддерживает ожидания скорого понижения процентных ставок

ПРАЙМвчера в 12:34

Рубль на пути к подорожанию в связи с ожиданиями по ставке ФРС

Гражданские силы.рувчера в 11:40
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Наука

В Греции нашли самые древние на территории Евразии останки человека

Обновлено 10 июля в 19:08
Происшествия

В Краснодаре 12 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

В результате ДТП пострадали 12 человек, их доставили в больницы города для обследования.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

Обновлено вчера в 23:59
Общество

Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы

В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено вчера в 09:40
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

Обновлено вчера в 22:15
Политика

Глобальная конференция по свободе СМИ 2020 года пройдет в Канаде

"Канада проведет вторую Глобальную конференцию по свободе СМИ в 2020 году", - сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье

«Человек-дерево» с редчайшим заболеванием вернулся к нормальной жизни

44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

В Челябинской области женщину убило молнией

В Еткульском районе (Челябинская область) пенсионерка погибла от удара молнии.
Обновлено в 01:09
Экономика

Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО

Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

В Дамаске приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры

Реставраторы из национального музея Дамаска приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры, пострадавших от рук боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ), сообщил журналистам директор музея Оман Саад.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

В России представили проект нового авианосца

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Невское проектно-конструкторское бюро (входит в ОСК) представило проект нового тяжелого авианосца, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 10 июля в 07:52
Общество

В Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам наводнения

Напомним, что в Иркутской области число погибших из-за наводнения достигло 25 человек, среди них — один ребенок.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия

Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили

Спасатели полностью потушили крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено вчера в 20:02
Общество

Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Происшествия

В центре Волгограда найдено тело федерального судьи

Обновлено вчера в 14:10
Театры

В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Наука

Видео смертельной битвы двух огромных акул шокировало Сеть

Ученым удалось заснять на видео сражение двух больших белых акул. Ролик с битвой двух хищников поразил пользователей Сети.
Обновлено в 00:23
Общество

Светомузыкальные шоу покажут на Смоленском метромосту

Обновлено в 00:34
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Глава ПФР подтвердил задержание своего заместителя

Кремль в курсе задержания, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако там не знают, что стало причиной обвинения.
Обновлено вчера в 07:11
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Футбол

Защитник «Валенсии» перешел в турецкий клуб

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур стал игроком «Кайзериспора». Испанский клуб объявил о расторжении контракта с тунисцем.
Обновлено вчера в 08:35
Экономика

Китайский миллиардер решил купить российского производителя дрелей

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга, «Интерскол» проводит «работу с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по согласованию реализации необходимых инвестиционных мероприятий с банками-кредиторами».
Обновлено в 01:31
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