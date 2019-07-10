Финансы

Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС снизить ставкуФинмаркет вчера в 12:07

Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля. "Заявления Пауэлла укрепили трейдеров во мнении о том, что ставка будет снижена Федрезервом на июльском заседании", - отмечает экономист JPMorgan Майкл Фероли.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Руководство ФРС не дает прогнозов относительно решения о ставке

Финмаркет03:29

Смягчение позиции монетарных властей способно поддержать динамику рынка ипотеки

ПРАЙМ02:00

Акции на Wall Street обновили рекорды после комментариев главы ФРС

Profinance.ru10 июля в 13:32

Снижение ставки Федеральной резервной системы США поддержит рубль, считает эксперт

Парламентская газетавчера в 06:49

ФРС США поддержит рубль в июле еще один раз

Экономика сегоднявчера в 04:30

Буллард из ФРС призвал к снижению ставки из-за неопределенности в торговле, слабой инфляции

Financial Oneвчера в 03:43

Рубль на пути к подорожанию в связи с ожиданиями по ставке ФРС

Гражданские силы.рувчера в 11:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
Происшествия

Русская скрипачка найдена мертвой в Лондоне

Обновлено в 03:28
Экономика

ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках

Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Тыве при опрокидывании автомобиля в реку погибли 10 человек

В результате погибли десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:49
Здоровье

Минздрав Татарстана предупредил об опасности ранних арбузов

Частой причиной отравлений становятся ранние арбузы, особенно забродившие.
Обновлено в 01:22
Происшествия

В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки

Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Кучера рассказал, с кем просыпается по утрам, пока жена в роддоме

Обновлено вчера в 23:13
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Авто

В Сети показали пикап и фургон на базе Chevrolet Niva

Мало кто знает, но Chevrolet Niva, родоначальником которой до 2002 года был ВАЗ-2123, должна была выйти сразу в трех типах кузова: пятидверный «универсал», пикап и фургон.
Обновлено вчера в 10:37
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Спорт

Мена стал лучшим на шестом этапе ралли-марафона «Шелковый путь»

Испанский мотогонщик Ориоль Мена стал лучшим на шестом этапе ралли-марафона «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 03:21
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Политика

Обыски прошли в офисе Зеленского

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.
Обновлено вчера в 19:01
Общество

«Не хватает открытого животика!»: 7 модных купальников глазами мужчин

Без слитного купальника этим летом вообще никуда — актуальные тренды настойчиво подталкивают модниц закрывать больше: по мнению Елены Минзы, возможно, это связано с тем, что Европа все больше подстраивается под восточный мир.
Обновлено в 03:05
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Более 60 человек погибли в результате наводнения в Китае

61 человек погиб и 356 тыс. были эвакуированы из своих домов после обрушившихся на значительную часть Южного и Центрального Китая проливных дождей.
Обновлено в 00:40
Происшествия

В Норвегии заявили об утечке радиации с затонувшей АПЛ «Комсомолец»

АПЛ К-278 «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 года в Норвежском море, после возникновения пожара.
Обновлено 10 июля в 01:31
Происшествия

На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено вчера в 16:00
Общество

Предложены новые меры давления на неплательщиков штрафов ГИБДД

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года штрафов стало на 20% больше — 3,5 млн. Соответственно, выросло и число неплательщиков.
Обновлено вчера в 19:31
Политика

Зеленский позвонил Путину по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии

Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

РФ выступает за скорейшее согласование «хлебного перемирия» в Донбассе

Москва поддерживает скорейшее согласование «хлебного перемирия» в Донбассе, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено вчера в 15:06
Политика

Замгубернатора Ростовской области Михаил Тихонов покинул пост

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов уволился по собственному желанию, об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 02:51
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия

Двое туристов из России погибли из-за сильного шторма в Греции

Двое россиян погибли в результате сильного шторма на полуострове Халкидики в Греции.
Обновлено вчера в 02:49
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

В Екатеринбурге проходят обыски у участников протестов в сквере

В Екатеринбурге силовики проводят обыски у горожан, участвовавших в протестах в сквере у Драмтеатра. Об обысках сообщает сайт «ОВД-Инфо».
Обновлено в 03:12
Политика

Константинополь обложил новую украинскую церковь данью

Константинополь обложил налогом недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 03:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное