Экономика
Американские инвесторы ждут выступления ПауэллаFinam.Ru вчера в 02:15
Во вторник, 9 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на смешанной территории в ожидании выступления главы ФРС в Конгрессе, при этом под занавес торгов 8 из 11 основных отраслевых групп в составе S&P 500 закрылись в "зеленой" зоне, а наилучшую динамику продемонстрировал сектор недвижимости.
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Россияне погибли из-за шторма в Греции
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В Харькове восстановили бюст маршала Жукова
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Происшествия
Девочка-подросток погибла в массовом ДТП в Ленобласти
В результате ДТП погибла женщина, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. По факту аварии начата проверка.
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Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
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Анастасия Винокур: «Не понимала всей опасности для здоровья»
33-летняя дочь Владимира Винокура поделилась воспоминаниями о студенчестве. Балерина рассказала о препятствиях, стоящих на ее пути к мечте.
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Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партии
В городе Свялава Закарпатской области местные жители выгнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
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Происшествия
СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов «Звезды»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "запрещенных методах ведения войны" после обстрела журналистов телеканала "Звезда" в Донбассе, сообщает ведомство в четверг.
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Происшествия
Опубликовано видео задержания мужа кассирши Луизы Хайруллиной
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«Одноклассники» запустили собственный рекламный кабинет
На сайте и в приложении «Одноклассников» появится специальный рекламный кабинет для малого и среднего бизнеса.
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Политика
Социологи зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам
Социологи, в свое время предсказавшие протестную волну 2011-2012 годов, зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам — как провластным, так и оппозиционным.
Обновлено в 00:14
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Россиянин решил продать открытки с Гитлером и поплатился
Жителя Иркутска оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
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Дмитрий Комбаров: моя лучшая игра ещё впереди
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Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
Обновлено в 02:05
Происшествия
Суд зарегистрировал уголовное дело бывшего вице-губернатора Петербурга
Ранее Марат Оганесян признал вину в хищении более 50 миллионов рублей Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении денежных средств при строительстве "Зенит-Арены", сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Члены «Оппозиционной платформы» назвали Зеленского «Порошенко-2»
Члены украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили о сходстве между нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским с бывшим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 18:24
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Кино
В Алеппо завершились съемки первого с начала войны в Сирии фильма
Основными декорациями для фильма стали исторически значимые места города Алеппо.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
«Рома» представила гостевую форму на сезон-2019/20. Здесь есть молния
Официальный Twitter "Ромы" опубликовал фотографии гостевой формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 03:07
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Клинцевич прокомментировал предложение переименовать Россию на Украине
Как сообщают СМИ, ранее Никита Потураев выступил с предложением переименовать Россию в Московию, а русский язык переименовать в "российский".
Обновлено в 01:57
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Экономика
Силуанов пояснил, почему режим ЕНВД не будет продлён после 2021 года
Режим единого налога на вменённый доход (ЕНВД) продлён после 2021 года не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры.
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Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Авто
АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»
Всего было выпущено два экземпляра модели.
Обновлено вчера в 14:36
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Как избежать взрыва аккумулятора смартфона, рассказали в Роскачестве
Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука.
Обновлено в 02:43
Здоровье
Названа безвредная для здоровья доза шоколада
Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.
Обновлено в 00:03
Экономика
Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате
Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Космос
Появилось видео неудачного пуска ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Обновлено в 01:36