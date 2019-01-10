Финансы
Пауэлл подтвердил осторожный подход ФРС к дальнейшему повышению ставок
Пауэлл подтвердил осторожный подход ФРС к дальнейшему повышению ставокИнтерфакс01:22
По словам Пауэлла, ослабление роста экономики в Китае вызывает опасения и вынуждает ФРС внимательно следить за развитием событий. Вместе с тем глава Федрезерва считает, что пока взаимное повышение пошлин США и Китая не оказало существенного влияния на реальную экономику обеих стран.
Интерфакс01:22
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Армия и оружие
США признали: В России создали оружие «четвертого измерения»
Обновлено в 01:20
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Путешествия
Немцы признались в неприязни к российским и британским туристам
По данным опроса, 60% жителей Германии возмущены тем, что туристы из России ведут себя слишком шумно, 56% немцев отметили тягу русских к алкоголю.
Обновлено в 01:14
Общество
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Обновлено в 00:33
Экономика
The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой
Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире.
Обновлено в 01:38
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии
За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Хоккей
«Вашингтон» одолел «Бостон» благодаря дублю Овечкина
Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Экс-главе Nissan предъявили новые обвинения
Подчёркивается, что Карлос Гон по-прежнему отказывается признавать свою вину.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В ДТП с автобусом и лесовозом в Коми пострадали 15 человек
В результате ДТП с участием рейсового автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром в Республике Коми пострадали 15 человек.
Обновлено вчера в 13:09
Гаджеты
Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой
Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил новый смартфон самостоятельного бренда Redmi - Redmi Note 7, продажи которого стартуют в Китае уже с 15 января, сообщает News.ru.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Присутствовавших на инаугурации Трампа украинцев проверят
Федеральные власти США начали проверку присутствовавших на инаугурации американского президента Дональда Трампа членов украинской делегации.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Французский суд вынес приговор художнику Павленскому за поджог банка
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие
CNN: США начали вывозить военную технику из Сирии
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций
Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.
Обновлено вчера в 05:34
Космос
Фото дня: космический корабль SpaceX Starship во всей красе
Обновлено в 00:25
Общество
Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.
Обновлено вчера в 13:12
Армия и оружие
Нарушившие границу самолеты с пассажирами предложили сбивать
Гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, разрешат сбивать.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Якутии два бензовоза провалились под лед
В Якутии в результате несанкционированного выезда на реку два бензовоза провалились под лед, сообщает 11 января пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Тысячи пассажиров застряли на круизном лайнере из-за опасной инфекции
На одном из крупнейших круизных лайнеров, перевозившем девять тысяч пассажиров, обнаружена вспышка опасной инфекции.
Обновлено вчера в 13:11
Космос
Аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные фото лунной поверхности
Панорамные снимки лунной поверхности отправил на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает 11 января «Синьхуа».
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
В России увеличили надбавку к пенсии по возрасту
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат надбавку в размере 5334 рублей, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Полиция прокомментировала похороны криминального авторитета в Амурске
Информация об участии сотрудников полиции в похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина не соответствует действительности, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирину Щеголеву.
Обновлено вчера в 01:24
Политика
США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+
Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.
Обновлено вчера в 14:24
Транспорт
Определен порядок нового экзамена на вождение в России
На федеральном портале проектов нормативных актов опубликована доработанная версия нового практического экзамена на вождение в России.
Обновлено в 01:57
Общество
Молочные продукты с растительными жирами начнут маркировать
Производители молочной продукции с добавлением растительных жиров начнут маркировать упаковки с 11 января, сообщает пресс-служба Роскачества.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Минкомсвязи не поддержало законопроект о наказании за оскорбление властей в интернете
Министерство связи отправило в правительство отрицательное заключение на поправки об оскорблении властей, сообщил «Ведомостям» замминистра Алексей Волин.
Обновлено вчера в 14:58
Космос
Ученые назвали источник загадочных радиосигналов из космоса
Канадские астрономы обнаружили очередной постоянный источник радиосигналов в космосе.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Прекращено уголовное дело в отношении Марии Мотузной
Весной 2018 года в отношении Мотузной возбудили уголовное дело по ст. 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.
Обновлено вчера в 11:24
Экономика
Lufthansa впервые за 14 лет стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы
Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 г. обогнала Air France-KLM Group и стала крупнейшей авиакомпанией в Европе по выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK).
Обновлено вчера в 13:18
Спорт
Эксперты WADA начали работу с российской базой данных в Москве
Представители Всемирного антидопингового агентства, накануне прибывшие в Россию, начали работу в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 09:29