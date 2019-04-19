Экономика
Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России»BFM.ru 07:10
Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.
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Политика
Зеленский представил свою президентскую команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подбирает себе команду для работы главой государства.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Политика
Кто победил на дебатах Порошенко и Зеленского
Украина дождалась, пожалуй, самого яркого события президентской избирательной гонки - 2019: на стадионе "Олимпийский" в Киеве ровно в 19.00 (время совпадает с московским) начались дебаты кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 15:18
Политика
В Киеве прошли дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено в 14:48
Политика
Парубий: Не дай Бог, чтобы Зеленский стал главнокомандующим
Как и ранее президент Порошенко, Парубий обратил внимание на слова Зеленского о «повстанцах ЛНР и ДНР».
Обновлено в 15:18
Политика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России
Белорусская сторона фиксирует ухудшение качества российской нефти в нефтепроводе "Дружба", говорится в заявлении концерна "Белнефтехим", поступившем в пятницу в РИА Новости.
Обновлено в 15:31
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок новую комплектацию внедорожника "Хантер" под говорящим названием "Экспедиция".
Обновлено в 05:28
Гаджеты
Все устройства, которые получат EMUI 9.1
В первую группу вошли устройства, которые поддерживает общедоступную бета-версию: Mate 20; Mate 20 Pro; Mate 20 X; Mate 20 RS Porche design.
Обновлено в 11:13
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold в разобранном состоянии показали на фото
Напомним, вчера стали появляется сообщения, что у блогеров Samsung Galaxy Fold уже сломался, причем это произошло после того, как они попытались снять пленку с экрана, которая на самом деле является частью самого гибкого дисплея.
Обновлено в 03:51
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Экономика
За замену изношенных коммунальных сетей в России взялся Минстрой
Минстрой предлагает направить 366,2 млрд рублей из федерального бюджета на отдельную подпрограмму модернизации коммунальной инфраструктуры, износ которой достиг более 60%.
Обновлено в 09:29
Общество
В России разрешат частные кладбища
Новый закон «О похоронном деле» позволит частным компаниям организовывать новые кладбища на государственной земле.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера
Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что при попытке проникновения украинских силовиков на территорию ДНР погибли трое ополченцев.
Обновлено в 13:50
Политика
Пранкер Лексус прокомментировал дебаты Зеленского и Порошенко
Пранкер Алексей Столяров, более известный как Лексус, прокомментировал RT дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе в Киеве.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Бывший координатор штаба Навального в Магнитогорске рассказал об избиении силовиками
Активист Тимофей Филатов, бывший координатор штаба политика Алексея Навального в Магнитогорске, сообщил «Медиазоне», что сегодня его избили силовики.
Обновлено в 09:03
Политика
Лукашенко заявил о возможности изменения Конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность внесения изменений в основной закон государства.
Обновлено в 06:18
Политика
В Раде назвали выступление Порошенко на дебатах «жалким зрелищем»
Лидер партии «Наши», депутат Верховной рады Евгений Мураев резко прокомментировал выступление пока еще действующего президента Украины Перта Порошенко в ходе дебатов с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:38
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева
Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Общество
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.
Обновлено в 13:49
Футбол
Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Накануне смерти у Ирины Цывиной украли редкую картину и бриллианты
В "Прямом эфире" ведущий Андрей Малахов рассказал о неизвестных ранее фактах, предшествующих смерти вдовы Евгения Евстингеева Ирины Цывиной.
Обновлено в 11:08
Гаджеты
Google своему пользователю случайно прислала десять розовых Pixel 3
Пользователь вернул белый Pixel 3 на 128 ГБ и попросил Google в качестве компенсации после оставшихся налогов в размере 900 долларов прислать ему розовый Pixel 3. По непонятным причинам компания ему прислала девять смартфонов.
Обновлено в 14:35
Политика
Пушков прокомментировал возможный коллапс на Украине без нефти из РФ
Напомним, в четверг, 18 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о прекращении экспорта нефти на Украину.
Обновлено в 04:03
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено в 09:13
Интернет
Instagram может скрыть количество лайков под постами
Обновлено в 05:25