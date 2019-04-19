Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России»BFM.ru 07:10

Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.

Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России»

Политика Зеленский представил свою президентскую команду Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подбирает себе команду для работы главой государства.

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».

Политика Кто победил на дебатах Порошенко и Зеленского Украина дождалась, пожалуй, самого яркого события президентской избирательной гонки - 2019: на стадионе "Олимпийский" в Киеве ровно в 19.00 (время совпадает с московским) начались дебаты кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Политика Парубий: Не дай Бог, чтобы Зеленский стал главнокомандующим Как и ранее президент Порошенко, Парубий обратил внимание на слова Зеленского о «повстанцах ЛНР и ДНР».

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Общество В России разрешат частные кладбища Новый закон «О похоронном деле» позволит частным компаниям организовывать новые кладбища на государственной земле.

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