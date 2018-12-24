Экономика

Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России»BFM.ru 07:10

Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Силовики раскрыли хищение средств, выделенных на ФЦП «Юг России»

News.ru07:48

При реализации федеральной целевой программы «Юг России» похитили 2 млрд рублей

Коммерсантъ08:48

Патрушев рассказал о хищениях при реализации федеральной программы «Юг России»

Ведомости08:34

Патрушев заявил о хищении ₽2 млрд при реализации программы «Юг России»

РБК10:43

При реализации ФЦП «Юг России» и ряда других проектов похитили более 2 млрд руб

Интерфакс07:26

Выявлено хищение 2 млрд рублей при реализации ФЦП «Юг России»

Взгляд.ру07:00

При реализации ФЦП «Юг России» выявили хищения более 2 млрд рублей

Говорит Москва07:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Политика

В МВФ прокомментировали ситуацию с «ПриватБанком»

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман прокомментировал ситуацию с «ПриватБанком».
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Умерла актриса из «Принцессы цирка» Ирина Цывина

Скончалась актриса, которая сыграла в фильме «Принцесса цирка» и сериалах «Полицейский с Рублевки», «Петровка, 38», «Папины дочки».
Обновлено вчера в 06:15
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Политика

Зеленский представил свою президентскую команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подбирает себе команду для работы главой государства.
Обновлено вчера в 15:16
Политика

СМИ узнали формат дебатов Порошенко и Зеленского

Обновлено в 10:25
Технологии

Instagram может начать скрывать количество лайков

Обновлено в 06:45
Общество

Фламинго в Московском зоопарке выпустили в открытые вольеры

Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

У Дмитрия Быкова обнаружен сепсис, сообщили СМИ

Как сообщает Mash, у литератора обнаружили тяжелую форму сепсиса, ситуация, по словам медиков, отягчена отеком головного мозга.
Обновлено в 10:15
Хоккей

«Трактор» объявил о назначении Скудры главным тренером

«Трактор» официально объявил о назначении Петериса Скудры новым главным тренером. Об этом сообщил директор клуба Борис Видгоф.
Обновлено в 07:55
Общество

В Москве ожидается потепление до +25 °С

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Спорт

Авербух готовится объявить о сотрудничестве с Медведевой

Авербух — серебряный призёр Олимпиады 2002 года, сейчас он ставит собственные ледовые шоу, а также работает хореографом в фигурном катании.
Обновлено в 06:06
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Политика

Медведчук советует Зеленскому договориться с Донбассом

Украинский политик Виктор Медведчук посоветовал кандидату в президенты страны Владимиру Зеленскому, в случае победы на президентских выборах, договориться с Москвой по Донбассу, которая готова в ответ предложить Украине скидку на газ и инвестиции.
Обновлено в 05:43
Футбол

Зинченко вернулся к тренировкам после травмы

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вернулся к тренировкам после травмы задней поверхности бедра.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Депутата украинской Рады Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:20
Наука

Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Обновлено в 02:21
Происшествия

Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в Югре

Как сообщили «Вестнику» в пресс-службе СКР по ХМАО, во время прогулки на улице мальчик 4 лет просунул голову между частями деревянной конструкции, но освободиться не смог.
Обновлено в 03:20
Гаджеты

Из-за сбоя «Связной» продавал айфоны по 6 тысяч рублей

На сайте интернет-магазина "Связной" произошел сбой: в течение 15 минут там отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, которые были сняты производства.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет России (СКР), операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Политика

Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17

Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил «оранжевую» версию внедорожника УАЗ «Хантер» для экспедиций.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Космос

«Всё из ничего: как возникла Вселенная»

В каком-то смысле обнаружить, что живешь во Вселенной, где всем правит ничто, интересно и восхитительно.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Суд лишил Гулиева прав на 4 месяца за проезд на красный свет

Мировой судебный участок Москвы на четыре месяца лишил футболиста столичного "Спартака" Аяза Гулиева водительских прав за проезд на красный свет, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:12
Теннис

Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Игры

В Epic Games Store начали бесплатно раздавать Transistor

Обновлено в 03:00
Экономика

Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.
Обновлено в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель, руководящий работник органов госбезопасности. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное