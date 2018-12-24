Экономика
Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России»BFM.ru 07:10
Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Политика
В МВФ прокомментировали ситуацию с «ПриватБанком»
Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман прокомментировал ситуацию с «ПриватБанком».
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Умерла актриса из «Принцессы цирка» Ирина Цывина
Скончалась актриса, которая сыграла в фильме «Принцесса цирка» и сериалах «Полицейский с Рублевки», «Петровка, 38», «Папины дочки».
Обновлено вчера в 06:15
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Политика
Зеленский представил свою президентскую команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подбирает себе команду для работы главой государства.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
СМИ узнали формат дебатов Порошенко и Зеленского
Обновлено в 10:25
Технологии
Instagram может начать скрывать количество лайков
Обновлено в 06:45
Общество
Фламинго в Московском зоопарке выпустили в открытые вольеры
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
У Дмитрия Быкова обнаружен сепсис, сообщили СМИ
Как сообщает Mash, у литератора обнаружили тяжелую форму сепсиса, ситуация, по словам медиков, отягчена отеком головного мозга.
Обновлено в 10:15
Хоккей
«Трактор» объявил о назначении Скудры главным тренером
«Трактор» официально объявил о назначении Петериса Скудры новым главным тренером. Об этом сообщил директор клуба Борис Видгоф.
Обновлено в 07:55
Общество
В Москве ожидается потепление до +25 °С
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Спорт
Авербух готовится объявить о сотрудничестве с Медведевой
Авербух — серебряный призёр Олимпиады 2002 года, сейчас он ставит собственные ледовые шоу, а также работает хореографом в фигурном катании.
Обновлено в 06:06
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Политика
Медведчук советует Зеленскому договориться с Донбассом
Украинский политик Виктор Медведчук посоветовал кандидату в президенты страны Владимиру Зеленскому, в случае победы на президентских выборах, договориться с Москвой по Донбассу, которая готова в ответ предложить Украине скидку на газ и инвестиции.
Обновлено в 05:43
Футбол
Зинченко вернулся к тренировкам после травмы
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вернулся к тренировкам после травмы задней поверхности бедра.
Обновлено в 05:29
Наука
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено в 02:21
Происшествия
Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в Югре
Как сообщили «Вестнику» в пресс-службе СКР по ХМАО, во время прогулки на улице мальчик 4 лет просунул голову между частями деревянной конструкции, но освободиться не смог.
Обновлено в 03:20
Гаджеты
Из-за сбоя «Связной» продавал айфоны по 6 тысяч рублей
На сайте интернет-магазина "Связной" произошел сбой: в течение 15 минут там отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, которые были сняты производства.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет России (СКР), операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил «оранжевую» версию внедорожника УАЗ «Хантер» для экспедиций.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Космос
«Всё из ничего: как возникла Вселенная»
В каком-то смысле обнаружить, что живешь во Вселенной, где всем правит ничто, интересно и восхитительно.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Суд лишил Гулиева прав на 4 месяца за проезд на красный свет
Мировой судебный участок Москвы на четыре месяца лишил футболиста столичного "Спартака" Аяза Гулиева водительских прав за проезд на красный свет, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:12
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Игры
В Epic Games Store начали бесплатно раздавать Transistor
Обновлено в 03:00
Экономика
Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) страны.
Обновлено в 04:21