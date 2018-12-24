Экономика
Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России»BFM.ru 07:10
Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Политика
Зеленский назвал себя приговором для Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов с действующим лидером страны Петром Порошенко заявил, что он является для Порошенко «не оппонентом, а приговором».
Обновлено в 12:32
Происшествия
Члена ОНК Еникеева допросили по делу Калви в качестве свидетеля
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев заявил РИА Новости, что Следственный комитет допросил его как свидетеля по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви и взял подписку о неразглашении.
Обновлено в 10:15
Футбол
Аллегри: Роналду является будущим «Ювентуса»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о важности для команды нападающего Криштиану Роналду.
Обновлено в 09:13
Политика
Опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве»
Генеральный прокурор США Уильям Барр в четверг, 18 апреля, обнародовал незначительно отцензурированную версию доклада по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, посвящённого «российскому вмешательству» в выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
В детском саду Нягани во время прогулки погиб 4-летний ребенок
В Нягани 4-летний ребенок погиб во время прогулки в детском саду.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Звезда «Кривого зеркала» Карен Аванесян прокомментировал развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко
Обновлено в 11:47
Технологии
«Ростех» и Игорь Ротенберг намерены развивать интернет вещей в России
Интернет вещей в России Разработкой сети займётся компания ГЛОНАСС-ТМ, которой владеют "Ростех", Игорь Ротенберг и АО "ГЛОНАСС".
Обновлено в 07:09
Экономика
Российская экономика поставила очередной антирекорд
Российская экономика продемонстрировала очередной антирекорд: ВВП в первом квартале 2019 года показал самый маленький за последние два года рост.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
В ДНР за неделю погибли пять ополченцев
В провозглашенной Донецкой народной республике за неделю погибли пять человек, еще пять человек получили ранения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Десятки домов сгорели в Забайкалье
В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Общество
В астраханскую ИК-6 ввели спецназ
В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Политика
Завершились дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Андрей Норкин прервал молчание после исчезновения из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прервал продолжительное молчание после своего ухода из эфира телеканала НТВ.
Обновлено вчера в 12:53
Авто
УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей
Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу Sollers Вадима Швецова) начал продажи модели УАЗ 31519 "Хантер" в версии "Экспедиция", которая стоит 985 тысяч рублей, следует из данных одного из дистрибьюторов завода.
Обновлено в 10:59
Футбол
Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врут
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России
Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Общество
ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов
Европейский парламент одобрил предложения Еврокомиссии (ЕК) по изменению правил выдачи шенгенских виз, сообщается на сайте ЕК.
Обновлено в 13:00
Хоккей
Лукашенко критически высказался о минском «Динамо» и о КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём послании народу и Национальному собранию коснулся выступления минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 05:40
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме, который она анонсировала днем ранее.
Обновлено в 12:10
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено в 09:13
Происшествия
Футболиста Гулиева лишили водительских прав за проезд на красный свет
Мировой суд Москвы лишил футболиста «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:08
Политика
Порошенко вывел на «майдан» несколько тысяч сторонников
Обновлено в 08:10
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Происшествия
В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера
Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Политика
Зеленский рассказал, встречался ли с Путиным
Кандидат в президенты Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов с Петром Порошенко на стадионе "Олимпийский" в Киеве заявил, что никогда не встречался с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:29