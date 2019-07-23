Экономика
Патрушев провел заседание штаба путины и рассказал об уловахРосбалт вчера в 11:31
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев провел во вторник первое заседание нового координационного и совещательного органа — объединенного межведомственного совета по организации проведения путины.
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Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
Власти уточнили возможную причину пожара в хабаровском лагере
Причиной пожара в палаточном лагере под Хабаровском, из-за которого погибли четыре ребенка, могло стать упавшее на обогреватель полотенце, сообщили местные власти.
Обновлено в 02:06
Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Марк Эспер стал новым главой Пентагона
Министром обороны США стал Марк Эспер. Он уже принес присягу в присутствии президента США Дональда Трампа, передает ВВС.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия
В центре Бежицкого района Брянска на остановке убили мужчину
В Бежицком районе Брянска возле остановки «Манеж» убили молодого мужчину.
Обновлено в 00:44
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
По данным агентства Yonhap, сославшегося на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, российские военные самолеты якобы дважды нарушили воздушное пространство страны.
Обновлено 22 июля в 23:19
Армия и оружие
Командующий войсками ЮВО вручил документы на право приобретения жилья
Средний размер жилищной субсидии, выданной в ЮВО, приближается к 7 млн рублей, также сообщили в региональном управлении жилищного обеспечения.
Обновлено вчера в 18:30
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Общество
Сроки реконструкции челябинского аэропорта срываются
Обновлено вчера в 23:16
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Кино
Бенедикт Камбербэтч сыграет художника, рисовавшего кошек
Обновлено вчера в 17:10
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 00:23
Футбол
«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд
Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда Ньюкасл приобрел у Реала Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Спустя 12 лет мужчина признался в убийстве из-за неразделенной любви
На допросе мужчина пояснил, что причиной убийства стала неразделенная любовь к девушке.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Коми ограничили движение поездов после схода вагонов с рельсов
После схода вагонов на станции Керки в Коми РЖД временно ограничат движение поездов в республике.
Обновлено 22 июля в 08:52
Происшествия
В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП
Власти Хабаровского края приняли решение закрыть палаточный лагерь на базе отдыха «Холдоми» после того, как 23 июля в результате пожара на его территории погибли четверо детей.
Обновлено в 01:42
Игры
Из Steam удалили Cyberpunk 2069
В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.
Обновлено вчера в 12:59
Энергетика
Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»
Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» зашел в Кронштадт
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл сегодня в порт Кронштадта.
Обновлено вчера в 15:11
Гаджеты
Honor объяснила, чем отличаются линейки Honor M/N/V/X
Линейка Honor M (Magic) экспериментирует с технологиями будущего, линейка Honor V предлагает лучшие технологии, серия Honor N и цифровые модели (Honor 20, 20 Pro) сосредоточены на технологических тенденциях.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Мошенники похитили 1,5 млн рублей у пенсионерки в Москве
Пенсионерку в столице обокрали на 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 01:32
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезагрузку «Блэйда»
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом
Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате катастрофы легкого самолета на севере Мексики.
Обновлено вчера в 23:13