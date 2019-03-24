Если действующий президент Украины Петр Порошенко победит на выборах главы государства, это грозит усугублением проблем страны. В будущем это может привести к усугублению противоречий в обществе и распаду государства.

с чего всё началось

В настоящее время Украина управляется извне, а именно из Вашингтона. Американцы в своих заявлениях утверждают, что они поддержат любого избранного кандидата. Вместе с тем совершенно очевидно, что они ориентируются на Порошенко, выполняющего все указания заокеанских кураторов.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства. Об этом он заявил в интервью газете "Известия".

Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах

Происшествия Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.

Политика Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором "Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.

Авто Последние проекты автозавода из Серпухова До 1989 года автозавод специализировался на выпуске мотоколясок.

Шоу-бизнес Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.

Здоровье У большинства людей в момент смерти нет боли и тяжелых симптомов Многих людей смерть пугает как процесс, сопряженный с болью и другими страданиями, но австралийские ученые выяснили, что большинство умирает без боли.

Спорт Тутберидзе впервые поделилась эмоциями после смерти матери Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала откровенное письмо, в котором рассказала о трудностях своей жизни, передает "Советский спорт".

Армия и оружие Европейские страны предлагают ограничить использование «роботов-убийц» Три страны Европы планируют выдвинуть инициативу по разработке международного режима контроля за автономными боевыми роботизированными системами, сообщает МИД Бельгии.

Политика Патрушев: спецслужбы за год предотвратили 19 терактов Силовики предотвратили в России 19 терактов в 2018 году. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Шоу-бизнес Янина Мелехова: «Трудилась на трех работах, чтобы накопить на квартиру» Последние несколько лет сериальная звезда арендовала жилье в престижном Таганском районе столицы, поэтому собственные квадратные метры они с мужем Максимом решили купить именно здесь.

Происшествия В Испании задержали пожилых грабителей банков Сотрудники испанской полиции задержали двух пожилых мужчин, грабивших банки в Барселоне, передает РИА Новости.

Общество Умер старший сын Николая Цуканова В Калининграде скончался старший сын бывшего губернатора региона, а теперь полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Футбол Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.

Авто Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года 2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.

Политика Песков рассказал о подготовке Путина к публичным мероприятиям Президент России Владимир Путин работает с информацией от разных ведомств, а также звонит своим подчиненным и проводит с ними встречи перед публичными мероприятиями, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Политика Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО Сербия не собирается становиться участником Организации Североатлантического договора (НАТО).

Происшествия Неизвестный зарезал охранника одной из организаций в Подольске Злоумышленник зарезал охранника одной из организаций в Невтебазовском проезде Подольска в Подмосковье, полиция разыскивает злоумышленника.

Происшествия Ребенок из детского лагеря в Ленинградской области пропал в лесу Одиннадцатилетняя ученица детского оздоровительного лагеря "Пионер" пропала в лесу в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области после тренировки по лыжам.

Общество В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.

Политика Захарова ответила на заявление Помпео о Голанах и Крыме Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление государственного секретаря США Майка Помпео о Голанах и Крыме.

Экономика Три в одном: экологические платежи могут объединить в новом фонде Компании, занимающиеся переработкой, могут лишиться тех объемов вторичного сырья, на которые они рассчитывали, — объяснили в Минэкономразвития свои возражения против идеи Минфина перенести в НК утилизационный и экологический сборы, а также плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Политика Румыния решила перенести посольство в Иерусалим Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.

Общество Патрушев назвал решенной задачу продовольственной независимости России Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что задача продовольственной независимости практически полностью решена.

Политика Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.