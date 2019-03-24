Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборахГазета.Ru 14:36
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства. Об этом он заявил в интервью газете "Известия".
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В настоящее время Украина управляется извне, а именно из Вашингтона. Американцы в своих заявлениях утверждают, что они поддержат любого избранного кандидата. Вместе с тем совершенно очевидно, что они ориентируются на Порошенко, выполняющего все указания заокеанских кураторов.
— Николай Патрушев, российский политикИзвестия 14:00
с чего всё началось
Если действующий президент Украины Петр Порошенко победит на выборах главы государства, это грозит усугублением проблем страны. В будущем это может привести к усугублению противоречий в обществе и распаду государства.Известия14:00
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