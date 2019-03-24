Если действующий президент Украины Петр Порошенко победит на выборах главы государства, это грозит усугублением проблем страны. В будущем это может привести к усугублению противоречий в обществе и распаду государства.

с чего всё началось

В настоящее время Украина управляется извне, а именно из Вашингтона. Американцы в своих заявлениях утверждают, что они поддержат любого избранного кандидата. Вместе с тем совершенно очевидно, что они ориентируются на Порошенко, выполняющего все указания заокеанских кураторов.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства. Об этом он заявил в интервью газете "Известия".

Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах

Интернет Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Армия и оружие В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.

Политика Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США Новый караван мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.

Происшествия Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева поделилась секретами материнства Виктория Лопырева, родившая месяц назад мальчика, на своей странице в соцсети решила поделиться секретами материнства.

Здоровье На Сахалине разработают программу развития паллиативной помощи Власти Сахалина совместно с фондом помощи хосписам "Вера" разработают программу развития паллиативной помощи в регионе.

Здоровье Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.

Политика Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.

Происшествия Девочка пропала из детского лагеря в Ленинградской области В Ленинградской области из детского лагеря «Пионер» во время тренировки по спортивному ориентированию пропала 11-летняя Алина Овчинникова.

Футбол УЕФА представил талисман Евро-2020 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.

Спорт Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.

Политика Румыния решила перенести посольство в Иерусалим Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.

Происшествия В летевший в Сочи самолет ударила молния В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.

Общество 400 лет рабства: в мире вспоминают о миллионах жертв трансатлантической торговли Трансатлантическая работорговля, продолжавшаяся 400 лет, стала самым массовым в истории человечества насильственным перемещением людей на большое расстояние.

Происшествия В Якутии возбуждено уголовное дело по продаже незаконного кислорода Возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам, содержащим признаки преступления по статье «незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере».

Шоу-бизнес Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о Голанах и Крыме Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с РФ.

Здоровье Благовещенцам на улице раздали ромашки Населению раздавали памятки о профилактике туберкулеза и белые ромашки.

Происшествия Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.

Экономика В Ростове пенсионер задолжал по кредитам банку свыше 233 млн рублей В Ростове-на-Дону 80-летний пенсионер бывший индивидуальный предприниматель задолжал одному крупному банку по ранее оформленным кредитам более 233 миллионов рублей.

Армия и оружие Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.