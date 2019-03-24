Если действующий президент Украины Петр Порошенко победит на выборах главы государства, это грозит усугублением проблем страны. В будущем это может привести к усугублению противоречий в обществе и распаду государства.

с чего всё началось

В настоящее время Украина управляется извне, а именно из Вашингтона. Американцы в своих заявлениях утверждают, что они поддержат любого избранного кандидата. Вместе с тем совершенно очевидно, что они ориентируются на Порошенко, выполняющего все указания заокеанских кураторов.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил украинцев о возможности распада Украину в случае переизбрания президентом Петра Порошенко.

Патрушев предупредил Украину о распаде в случае переизбрания Порошенко

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