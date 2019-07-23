Экономика
Патрушев пообещал, что россияне будут есть больше рыбыNews.ru вчера в 11:42
В ближайшие пять лет Минсельхоз планирует привлечь 188 млн рублей и построить 43 новых рыбодобывающих судна. Патрушев рассчитывает, что от этого и цены на рыбу для россиян станут скоро более доступными. Как писал News.ru, стоимость красной рыбы и икры в ближайшее время заметно увеличится.
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Технологии
В электронные паспорта россиян встроят чипы нового поколения
В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) заявили, что новый чип позволяет загрузить до 144 килобайт данных.
Обновлено в 03:09
Происшествия
После пожара в палаточном лагере «Холдоми» задержан сотрудник МЧС
По уголовному делу о гибели детей в результате пожара задержаны директор лагеря Максим Кузнецов и глава организации, которой он принадлежит, Виталий Бурлаков.
Обновлено в 03:23
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
Обновлено вчера в 19:49
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica
Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Ранее в июле Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков, включая отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Жители Сибири потребовали ввести режим ЧС из-за лесных пожаров
Более 43 тыс. человек подписали петицию с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров.
Обновлено в 02:03
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Мэра Киева Кличко вызвали на допрос
Мэра украинской столицы Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В Бежицком районе Брянска на остановке убили молодого мужчину
Очевидцы сообщают, что происшествие случилось рано утром на улице Брянской Пролетарской дивизии в Бежицком районе недалеко от остановки общественного транспорта «Манеж».
Обновлено в 00:20
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Спорт
Загитова преподнесла милый подарок премьер-министру Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду принял у себя в резиденции российскую фигуристку Алину Загитову, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:46
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство предложило создать единую базу данных россиян — реестр, в котором будут содержаться все сведения о гражданах РФ, сообщает 23 июля РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:29
Экономика
Эксперты АКРА ухудшили прогноз по росту экономики России
Экономисты ухудшили прогноз по росту экономики, несмотря на изменение с «высокой» на «среднюю» оценки вероятности введения новых экономических санкций против России (кроме санкций против госдолга).
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе
Автомобиль НАТО подорвался на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана Кабуле, жертв среди военнослужащих альянса нет, передает агентство Пажвак со ссылкой на представителя миссии НАТО "Решительная поддержка".
Обновлено в 02:48
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол
Буффон прошёл обряд посвящения в «Ювентусе»
Вратарь Джанлуиджи Буффон прошел обряд посвящения после возвращения в туринский "Ювентус".
Обновлено в 02:42
Общество
Назван снимающий усталость продукт
Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба
Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Навальный сообщил, что его задержали
Политик Алексей Навальный сообщил, что его задержали у подъезда и доставили в отдел полиции по Даниловскому району.
Обновлено в 03:11
Происшествия
На Ильюшина поймали байкершу с килограммом наркотиков
Байкерша задержана, по факту происшествия возбуждено уголовное дело («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
Обновлено в 02:23
Происшествия
Туриста избили в Судаке после отказа платить за фото с животным
Мужчина пострадал от группы неизвестных под стенами крепости в Судаке. Его избили из-за отказа платить за снимок с животными.
Обновлено в 03:11
Гаджеты
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально
Как и ожидалось, сегодня Honor представили смартфоны среднего уровня Honor 9X и 9X Pro, которые стали первыми моделями бренда с предустановленной прошивкой EMUI 9.1.
Обновлено вчера в 15:36