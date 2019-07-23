Экономика

Патрушев пообещал, что россияне будут есть больше рыбыNews.ru вчера в 11:42

В ближайшие пять лет Минсельхоз планирует привлечь 188 млн рублей и построить 43 новых рыбодобывающих судна. Патрушев рассчитывает, что от этого и цены на рыбу для россиян станут скоро более доступными. Как писал News.ru, стоимость красной рыбы и икры в ближайшее время заметно увеличится.
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Россия увеличит объём добычи водных биоресурсов до 5,4 млн тонн к 2030 году

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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