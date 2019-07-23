Экономика

Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсамREGNUM вчера в 04:33

«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.
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Россия увеличит объём добычи водных биоресурсов до 5,4 млн тонн к 2030 году

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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