Экономика

Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсамREGNUM 04:33

«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.
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Патрушев пообещал, что россияне будут есть больше рыбы

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Патрушев провел заседание штаба путины и рассказал об уловах

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Россия может к 2030 г. увеличить добычу водных биоресурсов на 6%

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Выловленная в России рыба продолжает «уплывать» в другие страны

Парламентская газета10:18

Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсам

REGNUM04:33

Глава Минсельхоза рассказал, что поможет снизить цену на рыбу

Вместе-РФ05:03
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
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Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

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Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина

В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
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Телеканал СТС увидел персонажа «Ворониных» в новом герое Overwatch

Разработчики только намекнули на историю и способности персонажа, а в твиттере телеканала СТС уже сравнили его с героем сериала «Воронины».
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Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
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Политика

МВД Украины направило спецназ в оккупированную часть ДНР из-за митинга

Министерство внутренних дел Украины направило отряд спецназа в город Покровск в оккупированной украинскими силовиками части Донецкой Народной Республики из-за митинга у здания окружной избирательной комиссии.
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Армия и оружие

Египет захотел еще больше «безвозмездных» американских бронемашин

Бронемашина M1220 Caiman Соединенные Штаты поставили Египту 930 бесплатных американских бронемашин MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад) в рамках программы Defense’s Excess Defense Articles.
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Происшествия

«Яндекс.Такси» после ДТП на Обводном отключил от программы таксопарк

Обновлено в 09:55
Общество

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Краснодарском крае отец посадил на цепь своего 10-летнего сына

Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском

Обновлено в 05:27
Политика

МИД сообщил о скором возобновлении чартеров в Египет

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов высказал надежду, что в самое ближайшее время будет достигнута окончательная договоренность о возобновлении полетов российских чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Обновлено в 06:38
Футбол

16-летний воспитанник «Барселоны» перешел в «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Хави Симонс перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Контракт футболиста с парижанами рассчитан до 2022 года.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие

Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами

Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Утром на Васильевском острове прорвало сразу несколько труб

Утром 23 июля на Васильевском острове прорвало сразу несколько труб.
Обновлено в 06:53
Политика

Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Общество

В Москву придет сильное похолодание

Обновлено в 10:31
Спорт

Таймазов лишен золотой олимпийской медали, Махов получит серебро

Обновлено в 12:11
Общество

Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года

Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

КНДР задержала российское судно с 17 моряками

В 2016 году пограничники КНДР задержали спортивное судно «Элфин», возвращавшееся с соревнований в южнокорейском Пусане.
Обновлено в 14:21
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Вакарчук предложил регламентировать отношения Украины с Россией

Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил принять закон, который бы регламентировал отношения Украины с РФ во всех сферах.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы

В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия

Самолет Airbus A321, совершающий рейс из Осло в Москву развернулся над территорией Швеции.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 86

Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 86 человек. Об этом сообщило московское управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:51
Общество

В Казани может начаться массовая забастовка крановщиков

Крановщики Казани грозят массовой забастовкой, которая начнется уже 24 июля, если с профсоюзом не свяжутся руководители городских строительных компаний.
Обновлено в 07:22
Политика

Зеленский рассматривает Рябошапку на должность генпрокурора Украины

Кандидатура замглавы офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генерального прокурора страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:51
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Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей

Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
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Гаджеты

«Долгоиграющий» смартфон Philips S561 стал доступен в РФ за 8 990 рублей

Под «капотом» устройства установлен бюджетный процессор Spreadtrum SC9863A с восемью ядрами.
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Армия и оружие

«Умеренная оппозиция» открыла огонь по жителям Хамы

Боевики исламистской группировки «Джейш Аль-Наср», связанной с «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность запрещена в РФ), открыли огонь из реактивной системы залпового огня «Град».
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Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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