Экономика

Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсамREGNUM 04:33

«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
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Самый короткий тест на IQ появился в Сети

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Трамп оценил важность диалога с Россией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность ведения диалога с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 86 человек

Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
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Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
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Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
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На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.
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Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
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ЛГБТ-активистка Елена Григорьева была убита возле своего дома

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Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии

Znak.com пересказывает содержание диалога.
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Во вторник, 23 июля, сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят оперативные мероприятия в нескольких бизнес-центрах в разных районах города.
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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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