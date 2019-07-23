Экономика
Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсамREGNUM 04:33
«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
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Полузащитник французского «Сент-Этьена» Реми Кабелла может перейти в «Краснодар».
Обновлено в 14:03
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Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Утром на Васильевском острове прорвало сразу несколько труб
Утром 23 июля на Васильевском острове прорвало сразу несколько труб.
Обновлено в 06:53
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В Санкт-Петербурге 37-летняя женщина впервые стала мамой и сразу родила четверых детей.
Обновлено в 11:33
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Суд продлил арест Абызова на три месяца
«Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении обвиняемых Абызова, Степанова и Фрейденберг», — сообщили в суде.
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Армия и оружие
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Число погибших в результате пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до трех.
Обновлено в 05:39
Политика
Трамп оценил важность диалога с Россией
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Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 86, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:54
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Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
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Общество
В Москву придет сильное похолодание
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Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Космос
«Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма
Обновлено вчера в 19:03
Космос
Робот Федор попросил Рогозина переименовать его
Обновлено в 12:53
Политика
МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе
На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.
Обновлено в 15:19
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Общество
Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии
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Во вторник, 23 июля, сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят оперативные мероприятия в нескольких бизнес-центрах в разных районах города.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено в 12:01
Технологии
В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования
Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.
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Назван инициатор массовых задержаний в Чечне
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Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
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Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Технологии
Сервис YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей
Сервис бытовых услуг YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей, сообщает vc.ru.
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Армия и оружие
«Танкерная война» Ирана с Западом обрела шпионское измерение
Шпионский скандал стал еще одним проявлением эскалации напряженности в отношениях Ирана с западными странами.
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