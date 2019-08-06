Политика

Патрушев объяснил выход США из ДРСМДRT на русском 09:13

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
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Патрушев заявил об отказе США изучить вызвавшую нарекания ракету

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В России открестились от заключения многостороннего ракетного договора

Lenta.ru08:32
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
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Принадлежавший Полу Аллену МиГ-29 выставлен на торги в США

Обновлено в 11:44
Общество

СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке

Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Политика

Посол США в России подал в отставку

Американский посол в России Джон Хантсман во вторник, 6 августа, подал заявление об отставке.
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Петербурге из горящего кондитерского цеха вывели 40 человек

Обновлено в 11:35
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело из-за взрывов на складе под Ачинском

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и опасными предметами) после взрывов и последовавшего пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, говорится в сообщении на сайте СКР.
Обновлено в 08:41
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика

МИД вручил послу Японии ноту протеста из-за нарушений на Южных Курилах

Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту с выражением решительного протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 11:57
Политика

Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Политика

Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко

На Украине под подозрением оказались бывший замглавы администрации экс-президента страны Петра Порошенко Борис Филатов и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Против взявших ребенка на митинг родителей возбудили дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении родителей, взявших годовалого ребенка на несогласованную акцию протеста 27 июля, передает «Медиазона» со ссылкой на мать мальчика Ольгу Проказову.
Обновлено в 12:00
Культура

Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Обновлено в 10:14
Политика

Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским

Обновлено в 08:32
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день

В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири

В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки.
Обновлено в 08:03
Спорт

13-летняя ученица Тутберидзе Валиева чисто исполнила четверной тулуп

Обновлено в 09:20
Происшествия

Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро

Обновлено в 10:48
Политика

Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 06:56
Экономика

Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году

О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия

Арестован подозреваемый в нападении на сотрудника ОМОНа фанат «Зенита»

Обновлено в 11:20
Наука

Boring Company Илона Маска открывается в Китае

Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве

В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.
Обновлено в 10:56
Общество

Жена Никиты Белых подала на развод

Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Украина намерена закупить поршневые штурмовики EMB-314 Super Tucano

Украина рассматривает вопрос закупки в Бразилии турбовинтовых учебно-боевых самолетов Embraer EMB-314 Super Tucano.
Обновлено в 11:48
Экономика

Медведев распорядился потратить 5 млрд на закупку школьных автобусов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда по 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи у отечественных производителей.
Обновлено в 11:15
Кино

Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры

Обновлено вчера в 16:14
Политика

Украина надеется на белорусское топливо

Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Авто

Представлен 1000-сильный словенский гиперкар

Словенско-австрийский производитель эксклюзивных автомобилей Tushek & Spigel Supercars поделился характеристиками и изображениями родстера TS 900 H Apex.
Обновлено в 11:44
Общество

Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста

Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.
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Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»

Компания Peugeot превратила кроссовер 3008 в «экспедиционный внедорожник».
Обновлено в 07:31
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