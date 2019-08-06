Политика

Патрушев объяснил выход США из ДРСМДRT на русском 09:13

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
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