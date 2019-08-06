Политика
Патрушев объяснил выход США из ДРСМДRT на русском 09:13
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:21, Вашингтон
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Обновлено в 16:24
Политика
Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку
Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 17:42
Политика
Путин встретится с президентом Абхазии в Сочи
Глава России Владимир Путин встретится с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой 6 августа в Сочи, передает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 12:14
Общество
«Общество защиты интернета»: 3 августа операторы отключили Интернет по указанию властей
По информации ОЗИ, операторы мобильной связи по указанию столичных властей должны были отключить передачу данных с 13 до 23 часов, а фактический перерыв в оказании услуг у одного из операторов продолжился до 19 часов.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено в 16:58
Недвижимость
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Ранее Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков, писал News.ru.
Обновлено в 03:33
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика
Любовь Соболь довела главу ЦИК Эллу Памфилову до слез
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский отметили «годовщину» расставания
Год назад в семье Влада Соколовского и Риты Дакоты разразился грандиозный скандал.
Обновлено в 10:00
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
Обновлено в 15:29
Здоровье
В девяти регионах РФ работают менее 20 врачей-онкологов
Число врачей-онкологов в государственных клиниках девяти российских регионов не превышает двадцати.
Обновлено в 03:35
Общество
Гороскоп на неделю для знаков зодиака. Кому ждать сюрпризов?
У Козерога все спокойно, все идет по плану. Главное, не растеряйте сил, они вам еще пригодятся в этом месяце.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
По факту взрыва боеприпасов под Ачинском возбуждено дело
Обновлено в 08:31
Общество
В Японии почти 160 авиарейсов отменены из-за тайфуна «Франциско»
Из-за тайфуна "Франциско", во вторник, 6 августа, обрушившегося на юго-западную часть Японии, местные авиакомпании были вынуждены отменить более 150 авиарейсов.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Общество
Россиян предостерегли от вредных гигиенических привычек времён СССР
Ещё одной вредной гигиенической привычкой времён СССР эксперты назвали использование газет вместо туалетной бумаги.
Обновлено в 06:41
Здоровье
Ученые рассказали о смертельной опасности купания в водоемах
Обновлено в 04:56
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что он иногда переписывается в шутливой форме по WhatsApp с президентом Украины Владимиром Зеленским, то есть они присылают друг другу шутки.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Экономика
В Грузии сократилось число российских туристов
В июле сократился поток российских туристов в Грузию – на 6,4% (если сравнивать с прошлым годом).
Обновлено вчера в 06:01
Шоу-бизнес
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек
В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
Здоровье
Опасный уровень свинца обнаружен у 18 детей после пожара в Нотр-Даме
У шестнадцати детей содержание свинца на литр крови составляет 25-50 миллиграмм, что, по нормам во Франции, является «опасным уровнем», еще у двух детей показатель превышает 50 миллиграмм на литр крови.
Обновлено в 16:51
Космос
Разработку автоматического спутника-заправщика начали в России
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Помпео заявил, что указ Трампа по Венесуэле не предусматривает эмбарго
Исполнительный указ президента США Дональда Трампа, предусматривающий полную блокировку собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции, не является эмбарго, но представляет собой значительный шаг Вашингтона, направленный против правительства президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено в 17:49
Здоровье
Британка два года страдала от тошноты из-за чая с молоком
28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.
Обновлено в 05:42