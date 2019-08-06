Политика
Патрушев объяснил выход США из ДРСМДRT на русском 09:13
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Происшествия
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Обновлено в 11:47
Экономика
В Грузии подсчитали потери от срыва турпотока из РФ из-за беспорядков
Власти Грузии подсчитали размер убытков, понесенных страной после срыва туристического потока из России после массовых беспорядков.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек
В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика
Зеленский призвал возобновить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Украина намерена закупить поршневые штурмовики EMB-314 Super Tucano
Сообщается, что главком украинских ВВС совершил полет на самолете А-29 (EMB-314 Super Tucano) из состава 3-й эскадрильи 3-й авиационной группы ВВС Бразилии на авиабазе Кампо-Гранде.
Обновлено в 11:48
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Шоу-бизнес
Отец Децла: наследство придется принимать мне, иначе оно пропадет
Отец музыканта подозревает, что 14-летний Тони не является родным сыном рэпера.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Более половины россиян опасаются ядерной войны
Чуть более половины граждан России опасаются наступления ядерной войны, выяснил ВЦИОМ.
Обновлено в 10:49
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Авто
Коллекционер купил 112-летний Rolls-Royce за 5 миллиардов рублей
Новому владельцу пришлось отдать за автомобиль, возраст которого перевалил через 112-летнюю отметку, 75 миллионов долларов США, в переводе на наши деньги это немыслимые 4,9 миллиарда рублей.
Обновлено в 13:32
Политика
Украина нашла «альтернативу» российскому топливу
Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Происшествия
ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга
В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.
Обновлено в 12:34
Происшествия
СК подтвердил гибель человека в результате взрывов под Ачинском
По факту пожара СК возбудило уголовное дело. Напомним, пожар на складе начался днём 5 августа.
Обновлено в 11:43
Технологии
Huawei купила известного российского разработчика
Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.
Обновлено в 07:26
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Технологии
ЦРПТ протестировал регистратор выбытия в Пироговке
Оператор государственной информационной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и поставщик программного обеспечения «Парус» протестировали работу регистратора выбытия в Пироговском центре.
Обновлено вчера в 04:09
Общество
Роспотребнадзор закрыл восемь пляжей в Крыму
Обновлено в 00:37
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Футбол
Гендиректор «Рубина» прокомментировал расставание с Бердыевым
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов в интервью на Youtube-канале "Красава" рассказал о расставании с Курбаном Бердыевым.
Обновлено в 13:26
Энергетика
Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти
Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по территории Белоруссии на 3,7%. Решение вступает в силу с 1 сентября, отметили в пресс-службе госконцерна "Белнефтехим".
Обновлено в 13:32
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Политика
Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.
Обновлено в 12:02
Происшествия
У некоторых задержанных на акции 3-го августа пытались взломать почту и мессенджеры
27-го июля были задержаны почти 1400 человек, в эту субботу больше тысячи.
Обновлено в 13:30
Футбол
Данило прибыл в расположение «Ювентуса»
Обновлено в 13:23