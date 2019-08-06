Политика
Патрушев объяснил выход США из ДРСМДRT на русском 09:13
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
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Происшествия
Пожар на военном складе под Ачинском ликвидирован
Обновлено в 04:08
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась, сообщила РБК бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая, не уточнив, где и при каких обстоятельствах это произошло.
Обновлено в 10:18
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Общество
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Обновлено в 05:43
Политика
В Киеве заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе
Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек
В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
Технологии
«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами
«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
Обновлено в 08:41
Политика
Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе
МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
Обновлено в 05:29
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Экономика
В РФ резко снизилась численность рабочей силы из-за старения населения
В первом квартале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы.
Обновлено в 07:25
Футбол
«Дерби Каунти» объявил о переходе Руни
Обновлено в 10:01
Политика
Захарова отреагировала на слова Помпео о Крыме
Обновлено вчера в 03:35
Политика
Память жертв атомной бомбардировки в Хиросиме почтили в Японии
Мероприятия, посвященные годовщине атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году, прошли во вторник, 6 августа, в Японии.
Обновлено в 04:24
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Футбол
ПСЖ предложил трём клубам арендовать Неймара
Обновлено в 08:49
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Политика
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Сирийская армия возобновляет боевые действия в Идлибе
Обновлено вчера в 08:51
Общество
Ректор МГУ посоветовал студентам быть аккуратней с участием в митингах
Ректор МГУ Виктор Садовничий высказался по поводу участия студентов в акциях протеста.
Обновлено в 08:07
Политика
Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 06:56
Недвижимость
Сбербанк временно понизил ставку по потребкредитам
Сбербанк России принял решение о снижении ставки по потребительским кредитам на 1,5 процентных пункта, но период действия предложения ограничен сроком 30 сентября.
Обновлено в 04:57
Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе
Обновлено в 09:16
Кино
«Мумий Тролль» сделали «Космического десантника» для аниме
Группа "Мумий Тролль" записали специальную версию песни "Космический десантник" для известного японского аниме "Мобильный воин Гандам".
Обновлено в 08:42