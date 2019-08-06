Политика

Патрушев объяснил выход США из ДРСМДRT на русском 09:13

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Патрушев заявил об отказе США изучить вызвавшую нарекания ракету

РБК08:46

Патрушев прогнозирует хаос в связи с выходом США из договоров по вооружениям

Коммерсантъ08:45

Секретарь Совбеза РФ — о выходе США из ДРСМД

RT на русском09:21

Патрушев: США не представили доказательств нарушения ДРСМД Россией

ТАСС08:01

Россия предлагала США закрытый показ ракеты 9М729

REGNUM08:28

В России открестились от заключения многостороннего ракетного договора

Lenta.ru08:32

Россия предлагала США осмотреть ракету 9М729 для спасения ДРСМД

РИА Новости08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Происшествия

Пожар на военном складе под Ачинском ликвидирован

Обновлено в 04:08
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась, сообщила РБК бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая, не уточнив, где и при каких обстоятельствах это произошло.
Обновлено в 10:18
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Общество

Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму

Обновлено в 05:43
Политика

В Киеве заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе

Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре.
Обновлено в 07:38
Наука

Химикам удалось упростить изготовление графеновых квантовых точек

Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек

В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.
Обновлено в 06:22
Технологии

«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами

«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
Обновлено в 08:41
Политика

Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе

МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
Обновлено в 05:29
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Общество

Суд зарегистрировал иск о лишении родительских прав участников митинга

Обновлено в 09:55
Экономика

В РФ резко снизилась численность рабочей силы из-за старения населения

В первом квартале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы.
Обновлено в 07:25
Футбол

«Дерби Каунти» объявил о переходе Руни

Обновлено в 10:01
Общество

Цирк Запашных подал иск на ₽10 млн из-за высказываний Доренко

Обновлено в 10:27
Политика

Захарова отреагировала на слова Помпео о Крыме

Обновлено вчера в 03:35
Политика

Память жертв атомной бомбардировки в Хиросиме почтили в Японии

Мероприятия, посвященные годовщине атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году, прошли во вторник, 6 августа, в Японии.
Обновлено в 04:24
Спорт

13-летняя ученица Тутберидзе Валиева чисто исполнила четверной тулуп

Обновлено в 09:20
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Футбол

ПСЖ предложил трём клубам арендовать Неймара

Обновлено в 08:49
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири

Обновлено в 08:03
Политика

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Политика

На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса

Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Политика

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Сирийская армия возобновляет боевые действия в Идлибе

Обновлено вчера в 08:51
Общество

Ректор МГУ посоветовал студентам быть аккуратней с участием в митингах

Ректор МГУ Виктор Садовничий высказался по поводу участия студентов в акциях протеста.
Обновлено в 08:07
Политика

Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 06:56
Недвижимость

Сбербанк временно понизил ставку по потребкредитам

Сбербанк России принял решение о снижении ставки по потребительским кредитам на 1,5 процентных пункта, но период действия предложения ограничен сроком 30 сентября.
Обновлено в 04:57
Общество

Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе

Обновлено в 09:16
Кино

«Мумий Тролль» сделали «Космического десантника» для аниме

Группа "Мумий Тролль" записали специальную версию песни "Космический десантник" для известного японского аниме "Мобильный воин Гандам".
Обновлено в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное