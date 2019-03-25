Патрушев объяснил необходимость устойчивого интернета в РоссииLenta.ru 03:22

«Суверенный интернет» не предполагает ограничения работы Всемирной сети в России, а задача продовольственной безопасности на сегодня практически решена, заявил в интервью «Известиям» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

с чего всё началось

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