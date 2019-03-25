Политика
Патрушев объяснил необходимость устойчивого интернета в РоссииLenta.ru 03:22
Россия не собирается отключаться от интернета, а законопроект о суверенном Рунете является вынужденной мерой. Об этом в интервью «Известиям» заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, законопроект не призван изолировать Россию.
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с чего всё началось
«Суверенный интернет» не предполагает ограничения работы Всемирной сети в России, а задача продовольственной безопасности на сегодня практически решена, заявил в интервью «Известиям» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Известиявчера в 17:01
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Экономика
Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Полиция выясняет, кто размахивал бензопилой в кафе в Приморье
Полиция выясняет, кто размахивал работающей бензопилой в кафе в Приморье.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Года не хватило: после пожара в «Зимней вишне» всё еще закрыты 100 ТРЦ
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Стало известно о климатических угрозах югу России
Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» нашли следы пыли от сверления отверстия
«Роскосмос» обнаружил следы металлической пыли, которая осталась от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 02:51
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Глава Копейска подал в отставку
Обновлено в 02:37
Спорт
Ветеран разведки объяснил, почему Спасский проиграл Фишеру в 1972 году
Американцы всячески старались вывести советского гроссмейстера из равновесия Советский гроссмейстер Борис Спасский уступил американцу Бобби Фишеру в поединке за звание чемпиона мира по шахматам в 1972 году в том числе из-за сильного психологического давления.
Обновлено в 00:47
Космос
Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн
«Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Мантуров перечислил новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов»
Завершаются ремонтные работы и модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Обновлено в 00:29
Общество
Китай запрещает рыболовство в верхнем течении Иртыша
Чёрный Иртыш – верхнее течение Иртыша, которое берёт начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и затем впадает в озеро Зайсан на территории Казахстана.
Обновлено в 02:47
Гаджеты
Apple запустила трансляцию своей презентации за сутки до её начала
На официальном сайте Apple уже запущена прямая трансляция, но камеры пока показывают пустой зал Театра Стива.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Обновлено вчера в 12:31
Политика
На Украине оценили потери от прекращения транзита российского газа
Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину истекает уже 1 января 2020 года.
Обновлено в 02:09
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал сообщения о госпитализации
24 марта появилась информация, что известный российский ведущий Юрий Николаев потерял сознание, сильно ударился головой при падении, после чего был госпитализирован в московскую клинику.
Обновлено в 01:41
Футбол
Германия одержала победу над Голландией
Сборная Германии одержала крупную победу над командой Голландии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:34
Единоборства
Липинец победил Ламонта Питерсона в рейтинговом бою
Экс-чемпион мира по версии IBF российский боксер полусреднего веса Сергей Липинец победил техническим нокаутом американца Ламонта Питерсона в рейтинговом бою, который прошел в США.
Обновлено в 01:42
Политика
Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов
Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Учительница из Барнаула уволилась из школы из-за фото в купальнике
Учительница из Барнаула уволилась из школы из-за фото в купальнике, которое была размещено в сети Интернет в одной из социальный сетей.
Обновлено в 00:11
Гаджеты
В России создадут «Варвару» — конкурента «Алисы» от компании «Яндекс»
Российская группа компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ) начал разработку голосового ассистента «Варвара», который, как ожидается, составит конкуренцию сервису «Алиса» от компании «Яндекс».
Обновлено в 03:00
Политика
S7 Space подтвердила отмену заказа на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на производство 12 ракет-носителей «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет расторгнут.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В МЧС опровергли аварию на канатной дороге на Воробьевых горах
В МЧС опровергли информацию о сбое в работе канатной дороги на Воробьевых горах, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 02:43
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Происшествия
«Солдат Одина» напал на главу МИД Финляндии
Мужчина, на одежде которого была символика националистической организации «Солдаты Одина», напал на главу МИД Финляндии Тимо Сойни.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол
Португалия в борьбе за первую победу в отборе на Евро-2020, битва Франции и Исландии. Все трансляции 25 марта
Франция — Исландия Фото: © Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru Чемпионы мира сегодня проведут первый домашний матч в отборе на Евро-2020.
Обновлено в 02:02
Политика
Румыния переведет посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила, что посольство страны в Израиле будет переведено в Иерусалим.
Обновлено вчера в 11:08