Политика

Патрушев объяснил необходимость устойчивого интернета в РоссииLenta.ru 03:22

Россия не собирается отключаться от интернета, а законопроект о суверенном Рунете является вынужденной мерой. Об этом в интервью «Известиям» заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По его словам, законопроект не призван изолировать Россию.
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с чего всё началось

«Россия не собирается сама себя отключать»

«Суверенный интернет» не предполагает ограничения работы Всемирной сети в России, а задача продовольственной безопасности на сегодня практически решена, заявил в интервью «Известиям» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Известиявчера в 17:01

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Патрушев объяснил необходимость устойчивого интернета в России

Lenta.ru03:22

Николай Патрушев: В России не планируют отключать и ограничивать интернет

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В России не будут ограничивать интернет

ФедералПрессвчера в 18:23

Патрушев назвал закон о суверенном Рунете вынужденной мерой

РБКвчера в 18:06
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Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей

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Полиция выясняет, кто размахивал работающей бензопилой в кафе в Приморье.
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Года не хватило: после пожара в «Зимней вишне» всё еще закрыты 100 ТРЦ

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Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
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Американцы всячески старались вывести советского гроссмейстера из равновесия Советский гроссмейстер Борис Спасский уступил американцу Бобби Фишеру в поединке за звание чемпиона мира по шахматам в 1972 году в том числе из-за сильного психологического давления.
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Космос

Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн

«Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн.
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Завершаются ремонтные работы и модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
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Армия и оружие

СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

Обновлено в 00:29
Общество

Китай запрещает рыболовство в верхнем течении Иртыша

Чёрный Иртыш – верхнее течение Иртыша, которое берёт начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и затем впадает в озеро Зайсан на территории Казахстана.
Обновлено в 02:47
Гаджеты

Apple запустила трансляцию своей презентации за сутки до её начала

На официальном сайте Apple уже запущена прямая трансляция, но камеры пока показывают пустой зал Театра Стива.
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Происшествия

Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку

Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

BMW X6 за 8,5 млн рублей угнали у безработного жителя Москвы

Обновлено в 01:57
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На Украине оценили потери от прекращения транзита российского газа

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Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал сообщения о госпитализации

24 марта появилась информация, что известный российский ведущий Юрий Николаев потерял сознание, сильно ударился головой при падении, после чего был госпитализирован в московскую клинику.
Обновлено в 01:41
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Германия одержала победу над Голландией

Сборная Германии одержала крупную победу над командой Голландии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 17:34
Единоборства

Липинец победил Ламонта Питерсона в рейтинговом бою

Экс-чемпион мира по версии IBF российский боксер полусреднего веса Сергей Липинец победил техническим нокаутом американца Ламонта Питерсона в рейтинговом бою, который прошел в США.
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Политика

Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов

Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии

Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено вчера в 13:18
Общество

Учительница из Барнаула уволилась из школы из-за фото в купальнике

Учительница из Барнаула уволилась из школы из-за фото в купальнике, которое была размещено в сети Интернет в одной из социальный сетей.
Обновлено в 00:11
Гаджеты

В России создадут «Варвару» — конкурента «Алисы» от компании «Яндекс»

Российская группа компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ) начал разработку голосового ассистента «Варвара», который, как ожидается, составит конкуренцию сервису «Алиса» от компании «Яндекс».
Обновлено в 03:00
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S7 Space подтвердила отмену заказа на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на производство 12 ракет-носителей «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет расторгнут.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В МЧС опровергли аварию на канатной дороге на Воробьевых горах

В МЧС опровергли информацию о сбое в работе канатной дороги на Воробьевых горах, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 02:43
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
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«Солдат Одина» напал на главу МИД Финляндии

Мужчина, на одежде которого была символика националистической организации «Солдаты Одина», напал на главу МИД Финляндии Тимо Сойни.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол

Португалия в борьбе за первую победу в отборе на Евро-2020, битва Франции и Исландии. Все трансляции 25 марта

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Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила, что посольство страны в Израиле будет переведено в Иерусалим.
Обновлено вчера в 11:08
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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель, руководящий работник органов госбезопасности. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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