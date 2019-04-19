Политика

Патрушев назвал реальное количество уничтоженных в СКФО боевиковObzor.io 08:38

На совещании в Махачкале, посвященном обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев подвел итоги деятельности силовиков в регионах СКФО. По его данным, были ликвидированы за 2018 год 64 боевика. Еще 285 членов банд передали суду.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Патрушев перечислил основные угрозы для безопасности на Северном Кавказе

РБК09:42

Патрушев назвал коррупцию угрозой безопасности на Северном Кавказе

Московский Комсомолец06:52

Патрушев заявил, что на Северном Кавказе в 2018 году были уничтожены 64 боевика

RT на русском06:55

За год на Северном Кавказе пресечена деятельность 37 террористических ячеек

Российская газета06:53

Перечислены угрозы безопасности на Северном Кавказе

Вести.Ru07:38

Патрушев: эмиссары террористов не оставляют попытки вербовки молодежи на Северном Кавказе

ТАСС06:50

Патрушев призвал бороться с зарубежными НКО, разжигающими вражду на Кавказе

РИА Новости07:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Обновлено в 12:53
Происшествия

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек

Обновлено в 15:28
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 15:50
Энергетика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Восемь человек погибли в результате ДТП в Перу

По меньшей мере восемь человек погибли и более 40 пострадали в результате ДТП в Перу.
Обновлено в 12:14
Наука

Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Обновлено в 02:21
Авто

УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено в 17:24
Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено в 14:26
Общество

Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов

На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено в 10:08
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Гаджеты

На видео показали скорость работы флагманского смартфона Meizu 16s

Обновлено в 08:46
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Политика

В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.
Обновлено в 11:06
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Политика

Четыре патриарха призвали к защите храмов УПЦ от захватов

Обновлено в 12:36
Общество

Выбираем район: что нужно знать о Кутузовском перед покупкой жилья

В 1990-е годы район не утратил своего престижа: квартиры здесь были востребованными и довольно дорогими.
Обновлено в 10:05
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина

Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Политика

Гуайдо пообещал 1 мая свергнуть Мадуро

Американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что 1 мая он и его сторонники (а также американцы) начнут финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 16:23
Общество

Закроют школы и сократят 700 учителей? Выясняем, что и как реорганизуют в образовании Перми

В Перми может начаться массовое объединение школ, в результате которого из 129 учреждений останется только 43, а почти 700 педагогов попадут под сокращение.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами

По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
Футбол

Зобнин: «Надеюсь, новый гол будет в ближайших матчах»

Обновлено в 15:55
Политика

Владимир Путин посетит форум «Один пояс, один путь»

Обновлено в 07:42
Происшествия

Обнародован диагноз Дмитрия Быкова

Обновлено в 10:00
Наука

Пристрастие элиты к алкоголю 5 веков сохраняло империю Вари стабильной

По мнению авторов статьи, доступность ритуальных сосудов и пива для элиты могла служить одним из факторов, которые позволили сохранить стабильное государство в течение 500 лет.
Обновлено в 00:45
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Происшествия

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Суд в США приговорил россиянина Мартышева к 6,5 годам тюрьмы

Федеральный окружной суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил в пятницу гражданина России Юрия Мартышева, экстрадированного в 2017 году из Латвии в США по обвинению в кибермошенничестве, к шести с половиной годам тюрьмы.
Обновлено в 15:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель, руководящий работник органов госбезопасности. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное