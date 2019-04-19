Патрушев назвал основные угрозы безопасности на Северном КавказеРИА Новости 06:53

"Коррупция, хищения бюджетных средств, организованная преступность, проявления клановости представляют серьезную угрозу национальной безопасности", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.

Политика Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал себя результатом ошибок действующего главы государства Петра Порошенко.

Авто В 1 квартале рынок новых электрокаров в РФ вырос в 4 раза В Санкт-Петербурге за 1 квартал купили 5 электромобилей; в Иркутской области, Приморском и Пермском краях – 4, а в Красноярском крае и Свердловской области – 3. Еще в 4-х регионах РФ было продано по две таких машины, а в 14 – по одной.

Шоу-бизнес Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.

Шоу-бизнес Дочь миллиардера впервые высказалась об уходе мужа к Лопыревой Говорят, ради Виктории Лопыревой бизнесмен Игорь Булатов бросил Тату Карапетян. Женщина дала интервью, в котором прокомментировала ситуацию.

Политика США призвали все страны не пропускать российские самолёты в Венесуэлу Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что американские власти призывают все страны мира не пропускать российские самолёты в Венесуэлу.

Авто УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.

Политика Рядом с местом дебатов Порошенко и Зеленского заметили снайперов Рядом со стадионом «Олимпийский» в Киеве, где в пятницу пройдут дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, расставили снайперов.

Здоровье В Сургуте зарегистрированы пять случаев кори В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) зарегистрированы пять случаев заболевания корью, сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Хоккей Авангард — ЦСКА 0:0 (1-й период) Александр Кожевников поделился мнением о финальной серии КХЛ между "Авангардом" и ЦСКА. Московский клуб выиграл все три матча и ведёт 3:0.

Общество Дмитрий Быков доставлен из Уфы в московскую клинику Вечером 18 апреля самолет из Уфы транспортировал Дмитрия Быкова в столицу.

Авто Новый кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.

Общество Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.

Экономика «Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.

Экономика «Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.

Происшествия Суд отправил бывшего владельца «Югры» Хотина под домашний арест Басманный суд Москвы отправил бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест до середины июня, сообщает пресс-служба суда.

Транспорт Минтранс проведет эксперимент по отслеживанию автобусов через «Платон» "Провести до 15 октября 2019 года эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы, обеспечивающей учет и контроль пассажиров, транспортных средств перевозчиков, бронируемых и продаваемых билетов на регулярных и заказных межрегиональных перевозках автомобильным транспортом", - говорится в документе.

Шоу-бизнес Волочкова вызвала Собчак на дуэль и пригрозила шпагатом Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на словесную дуэль.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.

Общество Евросоюз упростил получение шенгенских виз Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства.

Авто Toyota представила новый Toyota ProAce City Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.

Наука Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.

Происшествия Итальянец попытался перепрыгнуть на авто разводной мост в Петербурге Гражданин Италии на каршеринговом автомобиле на полной скорости пытался перелететь на другую сторону разведенного моста.

Энергетика В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.

Экономика Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году Супруг главы ЦБ Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ, в 2018 году заработал 53,6 млн. Его доход в 2017 году был 29,9 млн руб. (плюс 80%).

Армия и оружие Китай показал испытания своего авианосца «Пипися» Китайское телеканал CCTV Military Channel опубликовал видео испытаний первого китайского авианосца, с нуля созданного в Поднебесной.