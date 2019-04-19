Политика

Патрушев назвал основные угрозы безопасности на Северном КавказеРИА Новости 06:53

"Коррупция, хищения бюджетных средств, организованная преступность, проявления клановости представляют серьезную угрозу национальной безопасности", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.
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Патрушев перечислил основные угрозы для безопасности на Северном Кавказе

РБК09:42

Патрушев связал долги в энергетике на Северном Кавказе с хищениями и завышенными тарифами

Коммерсантъ08:17

Патрушев связал долговые обязательства в СКФО с хищениями энергоресурсов

РИА Новости07:06

Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе

RT на русском07:17

Патрушев связал большие долги в энергетике в СКФО с хищениями и завышенными тарифами

ТАСС07:16

Патрушев назвал коррупцию угрозой безопасности на Северном Кавказе

Московский Комсомолец06:52

Патрушев назвал основные угрозы безопасности на Северном Кавказе

Российская газета07:23
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Политика

Украинского депутата Мустафу Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 07:24
Космос

Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной

Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено в 16:18
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Политика

Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко

В Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 12:28
Авто

Стали известны доступные модификации Renault Arkana

Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Наука

Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения

Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Курьер сервиса «Яндекс.Еда» работал 10 часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге 20-летний молодой человек, который работал курьером в сервисе «Яндекс.Еда», упал замертво с велосипеда после того, как отработал 10 часов без перерыва.
Обновлено в 14:17
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Природный пожар охватил несколько сел в Забайкалье

Обновлено в 09:48
Политика

Пушков назвал дебаты Порошенко его фальшивой лебединой песней

Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко тотальной демагогией и откровенным фарсом.
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено в 14:26
Экономика

Попавшие в рейтинг миллиардеров Bloomberg основатели Playrix объяснили отъезд из России

Основатели компании—разработчика мобильных игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды, состояние которых Bloomberg оценил в $2,8 млрд, рассказали в интервью «Медузе», почему уехали из России.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Путешествия

Sohu (Китай): что китайский турист может купить в российском супермаркете на 100 рублей? Ответ удивит вас до глубины души (Sohu)

Все больше государств вводят безвизовый режим для китайских туристов, так как это способствует развитию сферы туризма и экономики.
Обновлено в 18:30
Армия и оружие

Япония и США спешат раньше РФ и Китая найти обломки F-35

Продолжается операция по поиску обломков потерпевшего крушение 9 апреля истребителя-бомбардировщика F-35 ВВС Японии в Тихом океане с участием военных США, заявил в пятницу министр обороны Японии Такэси Ивая.
Обновлено в 12:14
Политика

Конгресс США рассмотрит очередной антироссийский закон

Председатель международного комитета Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель подготовил законопроект, предусматривающий очередную порцию антироссийских санкций — на этот раз в отношении подозреваемых в попытке вмешательства в американских выборы.
Обновлено в 19:15
Здоровье

Минздрав Саратовской области предупредил о начале сезона клещей

В министерстве здравоохранения Саратовской области предупредили жителей о начале сезона клещей.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Общество

Роман Полански подал в суд на Американскую киноакадемию

Польско-французский режиссер Роман Полански обратился в суд для того, чтобы его снова включили в состав Американской академии киноискусств.
Обновлено в 18:37
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Общество

Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14
Политика

Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Обновлено в 17:18
Кино

Фильм-лауреат Берлинского кинофестиваля «Пираньи Неаполя» покажут на ММКФ

Фильм итальянца Клаудио Джованнези "Пираньи Неаполя", который получил "серебряного медведя" за лучший сценарий на 69-м Берлинском кинофестивале (2019), покажут в субботу на площадке 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщатся на официальном сайте ММКФ.
Обновлено в 17:04
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 19:51
Космос

Астероид размером с дом пролетел в опасной близости от Земли

Потенциально опасный астероид под названием 2019 GC6 19 апреля пролетел мимо нашей планеты, причем в точке максимального сближения расстояние между крупным космическим телом и Землей составило всего 219 тысяч километров.
Обновлено в 10:09
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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель, руководящий работник органов госбезопасности. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Историко-культурный регион России. Включает северную часть склона Большого Кавказского хребта и Предкавказье, западную часть южного склона до реки Псоу. Это самый густонаселенный регион Российской Федерации. Общая численность проживающих в России представителей северокавказских народов, установленная в ходе переписи населения 2002 года - около 6 миллионов человек. Площадь 258,3 тыс. км². Население 14,8 млн чел., или 10,5% населения России.
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