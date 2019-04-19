Политика
Патрушев назвал основные угрозы безопасности на Северном КавказеРИА Новости 06:53
"Коррупция, хищения бюджетных средств, организованная преступность, проявления клановости представляют серьезную угрозу национальной безопасности", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 20:18, Ашберн
Космос
Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено в 16:18
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко
В Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 12:28
Авто
Стали известны доступные модификации Renault Arkana
Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Наука
Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Курьер сервиса «Яндекс.Еда» работал 10 часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге 20-летний молодой человек, который работал курьером в сервисе «Яндекс.Еда», упал замертво с велосипеда после того, как отработал 10 часов без перерыва.
Обновлено в 14:17
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Природный пожар охватил несколько сел в Забайкалье
Обновлено в 09:48
Политика
Пушков назвал дебаты Порошенко его фальшивой лебединой песней
Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко тотальной демагогией и откровенным фарсом.
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено в 14:26
Экономика
Попавшие в рейтинг миллиардеров Bloomberg основатели Playrix объяснили отъезд из России
Основатели компании—разработчика мобильных игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды, состояние которых Bloomberg оценил в $2,8 млрд, рассказали в интервью «Медузе», почему уехали из России.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Путешествия
Sohu (Китай): что китайский турист может купить в российском супермаркете на 100 рублей? Ответ удивит вас до глубины души (Sohu)
Все больше государств вводят безвизовый режим для китайских туристов, так как это способствует развитию сферы туризма и экономики.
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
Япония и США спешат раньше РФ и Китая найти обломки F-35
Продолжается операция по поиску обломков потерпевшего крушение 9 апреля истребителя-бомбардировщика F-35 ВВС Японии в Тихом океане с участием военных США, заявил в пятницу министр обороны Японии Такэси Ивая.
Обновлено в 12:14
Политика
Конгресс США рассмотрит очередной антироссийский закон
Председатель международного комитета Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель подготовил законопроект, предусматривающий очередную порцию антироссийских санкций — на этот раз в отношении подозреваемых в попытке вмешательства в американских выборы.
Обновлено в 19:15
Здоровье
Минздрав Саратовской области предупредил о начале сезона клещей
В министерстве здравоохранения Саратовской области предупредили жителей о начале сезона клещей.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Общество
Роман Полански подал в суд на Американскую киноакадемию
Польско-французский режиссер Роман Полански обратился в суд для того, чтобы его снова включили в состав Американской академии киноискусств.
Обновлено в 18:37
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Общество
Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14
Политика
Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 17:18
Кино
Фильм-лауреат Берлинского кинофестиваля «Пираньи Неаполя» покажут на ММКФ
Фильм итальянца Клаудио Джованнези "Пираньи Неаполя", который получил "серебряного медведя" за лучший сценарий на 69-м Берлинском кинофестивале (2019), покажут в субботу на площадке 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщатся на официальном сайте ММКФ.
Обновлено в 17:04
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Космос
Астероид размером с дом пролетел в опасной близости от Земли
Потенциально опасный астероид под названием 2019 GC6 19 апреля пролетел мимо нашей планеты, причем в точке максимального сближения расстояние между крупным космическим телом и Землей составило всего 219 тысяч километров.
Обновлено в 10:09