Политика

Патрушев назвал основные угрозы безопасности на Северном КавказеРИА Новости 06:53

"Коррупция, хищения бюджетных средств, организованная преступность, проявления клановости представляют серьезную угрозу национальной безопасности", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.
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Патрушев назвал основные угрозы безопасности на Северном Кавказе

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Николай Платонович Патрушев
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Российский государственный деятель, руководящий работник органов госбезопасности. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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