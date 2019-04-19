Политика
Патрушев назвал основные угрозы безопасности на Северном КавказеРИА Новости 06:53
"Коррупция, хищения бюджетных средств, организованная преступность, проявления клановости представляют серьезную угрозу национальной безопасности", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.
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Авто
Toyota представила новый фургон ProAce City
Обновлено в 02:59
Общество
Собянин открыл флагманский центр занятости «Моя работа»
Пройти профессиональное тестирование, обучение и стажировку можно в новом флагманском центре занятости "Моя работа", который открылся на улице Щепкина.
Обновлено в 09:47
Происшествия
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В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны поступать по примеру Мальты, без объяснения причин отказавшей в пролёте через своё воздушное пространство российским самолетам, следовавшим в Венесуэлу, заявила 19 апреля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:44
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Наука
Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
В Китае обрадовались бомбежке F-35I радара JY-27 в Сирии
Обновлено вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Джейсон Момоа сбрил бороду, которую растил 7 лет
Брутальный актер в последний раз брился, как сам признался, в 2012 году.
Обновлено в 02:43
Общество
В России появятся частные кладбища
Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину страниц пользователей в честь Таноса
Личная страница каждого второго пользователя будет заблокирована на 15 минут. Идея флешмоба принадлежит сообществу «Лентач».
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Забайкалье из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации вводится на территории Забайкальского края из-за природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:25
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Музыка
Макс Покровский рассказал о новом клипе
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
В ДНР за неделю погибли пять ополченцев
По словам представителя аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в результате "вооруженной агрессии со стороны Украины ранения получили пятеро человек, из которых четверо военных и одна гражданская женщина".
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
Обновлено в 07:19
Политика
Дебаты Зеленского и Порошенко привели к транспортному коллапсу
Украинская полиция пытается справиться со сложной транспортной ситуацией на въезде в Киев, которая возникла из-за большого количества желающих своими глазами увидеть дебаты кандидатов в президенты страны Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил «оранжевую» версию внедорожника УАЗ «Хантер» для экспедиций.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев передумал брать сына на «Евровидение»
В рамках прямой линии на "Одноклассников" Лазарев развеял наши домыслы, рассказав, что ребенка брать евросмотр он не намерен: - Я даже забронировал для Никитки билеты.
Обновлено в 07:55
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Политика
СМИ узнали формат дебатов Порошенко и Зеленского
Обновлено в 10:25
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Бойцы европейской армии влюблялись, создавали семьи и заводили детей с жительницами Ближнего Востока.
Обновлено в 06:25
Экономика
Bloomberg составил рейтинг самых несчастных экономик мира
Фото: iStock Bloomberg опубликовал Misery Index — рейтинг самых несчастных экономик мира.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес
«Ужас». Ольга Бузова появилась на улице в прозрачном пеньюаре
Бузова примерила неоновые велосипедки и топ в виде лифа, накинув сверху прозрачный пеньюар с перьями.
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Общество
В Москве ожидается потепление до +25 °С
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Суд лишил Гулиева прав на 4 месяца за проезд на красный свет
Мировой судебный участок Москвы на четыре месяца лишил футболиста столичного "Спартака" Аяза Гулиева водительских прав за проезд на красный свет, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30