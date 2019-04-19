Политика
Патрушев назвал основные угрозы безопасности на Северном КавказеРИА Новости 06:53
"Коррупция, хищения бюджетных средств, организованная преступность, проявления клановости представляют серьезную угрозу национальной безопасности", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.
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Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Политика
Кто победил на дебатах Порошенко и Зеленского
Украина дождалась, пожалуй, самого яркого события президентской избирательной гонки - 2019: на стадионе "Олимпийский" в Киеве ровно в 19.00 (время совпадает с московским) начались дебаты кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 15:18
Общество
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.
Обновлено в 13:49
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Политика
Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте
Ведущая Общественного телевидения предупредила украинского лидера Петр Порошенко о возможном теракте. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:37
Политика
Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено в 12:33
Космос
Советские спутники оказались опасны для мировой космонавтики
Металлический сплав изначально использовался в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках «Бук» на советских спутниках радиолокационной разведки УС-А.
Обновлено в 13:58
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Футбол
«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено в 12:46
Здоровье
Беременных во Владимирской области врачи примут без очереди
Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Владимирской области, беременные во Владимирской области получили особое право посетить врачей не просиживая часами в очередях.
Обновлено в 09:00
Космос
Астероид размером с дом приблизился к Земле
Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов нарушил правила дорожного движения
Оказалось спортсмен нарушил правила дорожного движения и выехал на выделеную для общественного транспорта полосу.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»
Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено в 11:25
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева
Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Политика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России
Белорусская сторона фиксирует ухудшение качества российской нефти в нефтепроводе "Дружба", говорится в заявлении концерна "Белнефтехим", поступившем в пятницу в РИА Новости.
Обновлено в 15:31
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Хоккей
Лукашенко критически высказался о минском «Динамо» и о КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём послании народу и Национальному собранию коснулся выступления минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 05:40
Политика
Лукашенко заявил о возможности изменения Конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность внесения изменений в основной закон государства.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Рейс из Мурманска в Санкт-Петербург задержали из-за угроз дебошира
Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что при попытке проникновения украинских силовиков на территорию ДНР погибли трое ополченцев.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа
Примечательно, что следом на кинофестивале появился бывший супруг актрисы 41-летний Игорь Петренко.
Обновлено в 15:00
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено в 14:07
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09