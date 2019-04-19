Политика

Патрушев назвал основные угрозы безопасности на Северном КавказеРИА Новости 06:53

"Коррупция, хищения бюджетных средств, организованная преступность, проявления клановости представляют серьезную угрозу национальной безопасности", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.
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Патрушев перечислил основные угрозы для безопасности на Северном Кавказе

РБК09:42

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Коммерсантъ08:17

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ТАСС07:42

Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе

RT на русском07:17

Патрушев назвал коррупцию угрозой безопасности на Северном Кавказе

Московский Комсомолец06:52

Патрушев назвал основные угрозы безопасности на Северном Кавказе

Российская газета07:23

Патрушев призвал усилить работу кибердружин на Северном Кавказе

РИА Новости07:14
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Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Политика

Стали известны ведущие и формат дебатов Зеленского и Порошенко

Обновлено в 10:51
Политика

Кто победил на дебатах Порошенко и Зеленского

Украина дождалась, пожалуй, самого яркого события президентской избирательной гонки - 2019: на стадионе "Олимпийский" в Киеве ровно в 19.00 (время совпадает с московским) начались дебаты кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 15:18
Общество

Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

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Экономика

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Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
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Политика

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

Ведущая Общественного телевидения предупредила украинского лидера Петр Порошенко о возможном теракте. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:37
Политика

Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
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В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

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Космос

Советские спутники оказались опасны для мировой космонавтики

Металлический сплав изначально использовался в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках «Бук» на советских спутниках радиолокационной разведки УС-А.
Обновлено в 13:58
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Футбол

«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ

Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено в 12:46
Здоровье

Беременных во Владимирской области врачи примут без очереди

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Владимирской области, беременные во Владимирской области получили особое право посетить врачей не просиживая часами в очередях.
Обновлено в 09:00
Космос

Астероид размером с дом приблизился к Земле

Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов нарушил правила дорожного движения

Оказалось спортсмен нарушил правила дорожного движения и выехал на выделеную для общественного транспорта полосу.
Обновлено в 12:00
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Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
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Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева

Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Политика

«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России

Белорусская сторона фиксирует ухудшение качества российской нефти в нефтепроводе "Дружба", говорится в заявлении концерна "Белнефтехим", поступившем в пятницу в РИА Новости.
Обновлено в 15:31
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
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Хоккей

Лукашенко критически высказался о минском «Динамо» и о КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём послании народу и Национальному собранию коснулся выступления минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
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Лукашенко заявил о возможности изменения Конституции Белоруссии

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Авто

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Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
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В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что при попытке проникновения украинских силовиков на территорию ДНР погибли трое ополченцев.
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Примечательно, что следом на кинофестивале появился бывший супруг актрисы 41-летний Игорь Петренко.
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В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
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Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель, руководящий работник органов госбезопасности. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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