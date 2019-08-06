Москва предлагала Вашингтону ознакомиться с ракетой, которая стала поводом для разрыва Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заявил в интервью российским СМИ секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

с чего всё началось

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