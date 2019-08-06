Политика
Патрушев назвал главную цель выхода США из ДРСМДREGNUM 08:18
Главной целью выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является стремление доминировать в мире. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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Москва предлагала Вашингтону ознакомиться с ракетой, которая стала поводом для разрыва Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заявил в интервью российским СМИ секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.РИА Новости08:35
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Политика
Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Глава мониторинговой миссии ООН на Украине впервые посетила ЛНР
«Сегодня состоялся первый визит нового главы (мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине — ред.). Матильда Богнер посещает сегодня с рабочим визитом Луганскую народную республику», — предает слова Кобцевой РИА Новости.
Обновлено в 08:58
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Политика
В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива
Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Здоровье
Ученые рассказали о смертельной опасности купания в водоемах
Обновлено в 04:56
Политика
Малькевич пожаловался в Генпрокуратуру на фейки о взрыве под Ачинском
Член Общественной палаты Александр Малькевич заявил, что в интернете начали распространять фейковую информацию о взрыве на складе боеприпасов под Ачинском.
Обновлено в 06:25
Футбол
Самедов может стать генеральным директором «Олимпа»
Напомним, что 30 июля Самедов объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 06:48
Общество
Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним
Обновлено в 08:58
Футбол
«Динамо» согласовало контракт с Нойштедтером
Обновлено в 05:54
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк до 30 сентября снизил ставки для потребительских кредитов, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Путешествия
Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах
41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очередь, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках и переживают, что не смогут положить ручную кладь над своим креслом.
Обновлено в 08:18
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Общество
Право бесплатной парковки в Москве получили машины двух ведомств
Автомобили Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний получили право бесплатно парковаться на столичных платных парковках, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:12
Политика
Кличко пошутил над главой офиса Зеленского
Обновлено в 08:33
Технологии
Microsoft открыла Azure Security Lab и удвоила награду за найденные уязвимости
Microsoft объявила об открытии программы Azure Security Lab и увеличении вознаграждения за найденные уязвимости по программе Online Services Bounty до $40 000.
Обновлено в 08:30
Футбол
Егоров признал, что арбитр матча с «Динамо» должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что арбитр Владислав Безбородов ошибся, не назначив пенальти в ворота московского «Спартака» за фол Самуэля Жиго в матче с «Динамо».
Обновлено в 08:35
Гаджеты
Новый смартфон Samsung придет в Россию по цене трех Xiaomi Mi 9
Для сравнения - флагман Xiaomi Mi 9 продается на официально сайте компании за 29990 рублей, Huawei P30 можно приобрести за 39990 рублей.
Обновлено в 07:24
Авто
«АвтоВАЗ» разработал конкурента Renault Duster
В 2012 году на рынке не было даже приблизительного аналога: Renault Duster появился значительно позже.
Обновлено в 07:00
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБ
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника Управления «К» ФСБ России Александра Карелина, являющегося фигурантом дела о разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым
Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.
Обновлено в 07:49
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Футбол
Матвеев: «Краснодар» навяжет «Порту» свою игру
Футболисты "Краснодара" навяжут португальскому "Порту" свою игру в квалификации Лиги чемпионов, заявил главный тренер российской команды Сергей Матвеев.
Обновлено в 08:55
Футбол
«ПСЖ» предложил трём клубам арендовать Неймара
По информации Sport.es, руководство парижан предложило трём европейским клубам арендовать 27-летнего бразильского футболиста.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем
Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.
Обновлено в 08:24
Экономика
Сбербанк запустит свой музыкальный сервис
Сбербанк сообщил, что планирует запустить собственный музыкальный стриминговый сервис в партнерстве с Zvooq.
Обновлено в 02:22