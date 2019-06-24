Политика
Патрушев и Болтон обсудили ситуацию на УкраинеРИА Новости 15:34
Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что обсудил в Иерусалиме с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым ситуацию вокруг Украины. Болтон также встретился с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:40, Вашингтон
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.
Обновлено в 15:03
Гаджеты
Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Москвичей угостили отравленной газировкой
В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Наука
Учёные решили возродить древнюю систему борьбы с засухой на перуанском побережье
Обновлено в 16:05
Общество
Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок
По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Происшествия
СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом
Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Политика
Экс-президент Армении заявил, что будет противостоять нынешней власти
Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил в понедельник в интервью местному телеканалу 5TV, что будет противником нынешних властей.
Обновлено в 16:21
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Наука
В США найдены огромные запасы пресной воды
Обновлено в 16:05
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Шоу-бизнес
Ирина Пегова стала платиновой блондинкой
Обновлено в 13:59
Футбол
Промес подписал контракт с «Аяксом»
Обновлено в 14:13
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Политика
В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в Россию
Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 10:34
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
Хоккей
Павел Ротенберг примет участие в лагере развития «Торонто»
Напомним, в прошлом сезоне Ротенберг участвовал в тренировочном лагере развития «Торонто».
Обновлено в 12:38
Общество
В России два школьника набрали на ЕГЭ по 400 баллов
Обновлено в 09:00
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Политика
В США обвинили Россию во вмешательстве в дела страны
Представитель разведсообщества США заявила, что несколько стран, в том числе Россия, пытаются оказывать влияние на политику Соединенных Штатов.
Обновлено в 16:23
Происшествия
В Казахстане прогремел взрыв в воинской части
В Казахстане прогремел взрыв в воинской части Взорвалась часть боеприпасов. Недалеко от города Арысь в Казахстане загорелся военный арсенал.
Обновлено в 04:39
Здоровье
В Тверской области откроются кабинеты паллиативной помощи
В текущем году кабинеты амбулаторной паллиативной помощи были открыты в Бежецком, Бологовском и Оленинском районах.
Обновлено в 12:29
Политика
Трамп обязал больницы раскрывать стоимость услуг
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, цель которого - обязать больницы раскрывать стоимость своих услуг и тем самым повысить конкуренцию между ними.
Обновлено в 16:28
Игры
Русскоязычные игроки WoW Classic получат отдельный сервер и клиент
Blizzard выпустила новый официальный блогпост о WoW Classic и объявила, что у "классики" не будет разноязычных серверов - все будут играть на общем англоязычном сервере.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Уфа» проиграла австрийскому «Хорну» в товарищеском матче
«Уфа» проиграла австрийскому клубу «Хорн» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу австрийцев.
Обновлено в 13:57
Политика
Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Тольятти погиб известный дзюдоист Евгений Кушнир
В Тольятти погиб знаменитый 27-летний дзюдоист. Евгений Кушнир являлся победителем соревнований городского и областного уровней.
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38