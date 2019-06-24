Патрушев и Болтон обсудили ситуацию на УкраинеРИА Новости 15:34

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что обсудил в Иерусалиме с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым ситуацию вокруг Украины. Болтон также встретился с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Патрушев и Болтон обсудили ситуацию на Украине

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