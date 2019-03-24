Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборахГазета.Ru вчера в 14:36

Если действующий президент Украины Петр Порошенко победит на выборах главы государства, это грозит усугублением проблем страны. В будущем это может привести к усугублению противоречий в обществе и распаду государства.

с чего всё началось

Сохранение Порошенко во власти не приведёт к нормализации российско-украинских отношений. Решающий шаг он уже сделал, прекратив действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства. Об этом он заявил в интервью газете "Известия".

Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах

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