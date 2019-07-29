Футбол

Патрис Эвра объявил о завершении карьеры футболистаГоворит Москва 08:29

За время своей карьеры футболист выступал за различные европейские команды и в общей сложности завоевал 20 трофеев.
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Эвра завершил карьеру

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