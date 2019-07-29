Футбол
Патрис Эвра объявил о завершении карьеры футболистаГоворит Москва 08:29
За время своей карьеры футболист выступал за различные европейские команды и в общей сложности завоевал 20 трофеев.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Политика
В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Яшина
Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить в силе отказ в регистрации главы Красносельского муниципального округа оппозиционера Ильи Яшина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Транспорт
Как Москва готовится к концерту Rammstein
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Украинские морпехи в Донбассе начали бунтовать
По словам Басурина, украинские военнослужащие требуют от командования увеличить их материальное обеспечение.
Обновлено в 03:00
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Политика
В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ
После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.
Обновлено в 10:29
Наука
Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено в 06:58
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia за $60 для умного дома
Обновлено в 07:41
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов Сирии
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, грабят принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье.
Обновлено в 07:32
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Как сообщает агент игрока Дэн Мильштейн, российский хоккеист подписал новый восьмилетний договор с «Тампой».
Обновлено в 10:03
Футбол
В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 10:33
Политика
Вильнюс возобновит доступ к сайту Sputnik Литва
Блокировка Sputnik Литва В начале июля в LRTK поступила жалоба от LRT о том, что Sputnik Литва без разрешения размещал на своем сайте публикации портала.
Обновлено в 09:00
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Экономика
FT рассказала о разногласиях Сбербанка с «Яндексом»
В Сбербанке же были недовольны недавним решением акционера "Яндекса" Аркадия Воложа изменить структуру руководства компанией в связи с тем, что он много времени проводит в Израиле, говорит собеседник FT, близкий к банку.
Обновлено в 07:31
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Михаила Галустяна заподозрили в измене супруге после 12-ти лет брака
39-летний российский шоумен, юморист и актёр Михаил Галустян редко попадает в скандальные ситуации, но по последним слухам его заподозрили в измене своей супруге Виктории.
Обновлено вчера в 18:00
Автоспорт
Подиум Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso
Подиум российского гонщика Даниила Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso, основанной в 2005 году.
Обновлено в 00:47
Общество
МИД предупредил россиян об активности вулкана Этна в Италии
Обновлено в 07:43
Происшествия
Два человека погибли в крупном ДТП с грузовиком в Ростовской области
От столкновения два человека погибли — это были водитель и женщина-пассажир, — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:12
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08