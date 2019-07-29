Футбол

Патрис Эвра объявил о завершении карьерыРИА Новости 06:24

Бывший защитник сборной Франции по футболу Патрис Эвра объявил о завершении карьеры. Последним клубом 38-летнего Эвра был лондонский "Вест Хэм", который он покинул летом 2018 года.
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38-летний Эвра объявил о завершении карьеры

Sport24.ru05:43

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» завершил карьеру в 38 лет

Газета.Ru06:22

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Эвра завершил карьеру

Sport.ru05:59

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» объявил о завершении карьеры

Матч ТВ06:15

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Sports.ru05:55

Эвра объявил о завершении карьеры

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Эвра завершил карьеру в 38 лет

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