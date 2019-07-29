Футбол
Патрис Эвра объявил о завершении карьерыРИА Новости 06:24
Бывший защитник сборной Франции по футболу Патрис Эвра объявил о завершении карьеры. Последним клубом 38-летнего Эвра был лондонский "Вест Хэм", который он покинул летом 2018 года.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 08:00, Вашингтон
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Как сообщал глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь, первую серийную партию из 12 машин должна быть поставлена в 2019 году.
Обновлено в 07:38
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
28 июля в Кванджу (Южная Корея) подошел к концу чемпионат мира по водным видам спорта, ставший одним из самых успешных турниров для сборной России по плаванию за последнее время.
Обновлено в 03:04
Финансы
Официальный курс евро вырос до 70,64 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:03
Музыка
Миша Романова сравнила группу «ВИА Гра»с театром
Певица Миша Романова назвала группу "ВИА Гра" театром, который работает по сценарию.
Обновлено в 01:47
Политика
В Молдавии планируют вернуть трансляцию российских передач
Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный сообщила в интервью РИА Новости о подготовке решения об отмене запрета на трансляцию российских новостных и аналитических передач.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Алексея Навального выписали из больницы
Оппозиционера Алексея Навального выписали из больницы и отправили обратно в спецприемник, где он отбывает арест.
Обновлено в 07:12
Политика
СПЧ собрался предложить президенту изменить закон о митингах
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит изменить закон о митингах в традиционном докладе Владимиру Путину, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Минобороны России возрождает расформированные при Горбачёве соединения
Как уточняет РИА Новости, большую часть понтонно-мостовых соединений расформировали в 1989 году при президенте СССР Михаиле Горбачёве, ремонтно-восстановительные батальоны — по решению экс-главы Минобороны страны Анатолия Сердюкова в 2008 году.
Обновлено в 07:13
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Автоспорт
Квят в третий раз за карьеру в «Формуле-1» поднялся на подиум
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал третьим на Гран-при Германии и в третий раз за карьеру поднялся на подиум королевских автогонок.
Обновлено вчера в 11:45
Экономика
Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков
Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Экономика
Аналитики назвали стоимость земельных участков в Подмосковье
Средний бюджет предложения земельных участков в области в июле 2019 года составляет 3 млн руб. Об этом говорится в исследовании загородного рынка (без учета элитного сегмента) Московской области, подготовленном сервисом объявлений "Мир квартир".
Обновлено в 04:52
Авто
Geely объявила цены на новый Geely Atlas Pro
В Китае Geely Boyue/Atlas Pro предлагается с новой бензиновой турботройкой объемом 1,5 литра мощностью 177 л.с. Этот силовой агрегат создан специалистами концерна Volvo.
Обновлено в 01:38
Авто
Появились первые снимки обновленной Lada Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Политика
В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ
После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Общество
Милонов предложил наказывать за одежду с нецензурными надписями
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять на исправительные работы людей, появляющихся в общественных местах в одежде со словами, схожими по написанию или звучанию с нецензурными.
Обновлено в 06:48
Религия
Православные Северной Осетии пожаловались на религиозное притеснение
Прихожане православных храмов Северной Осетии направили письменное обращение архиепископу Аланскому и Владикавказскому Леониду, в котором рассказали об их притеснении властями республики.
Обновлено в 06:04
Общество
Названы востребованные рабочие профессии в России
Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Экология
Большую воду в Иркутске сдерживает дамба, построенная месяц назад
Глава Иркутска Дмитрий Бердников сообщил, что дамба, сооруженная месяц назад на улице Пляжной, показала свою эффективность: сейчас она сдерживает воду в Иркуте.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
"Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.
Обновлено в 07:14
Здоровье
Где в Черёмушках проходят занятия гимнастикой цигун?
Занятия проходят два раза в неделю в центре досуга и спорта «Хорошее настроение» (ул. Профсоюзная, д. 25, корп. 4). Ведёт занятия тренер Арис Восканян.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на автостраду в Италии
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
В Ростовской области в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» два человека погибли, девять получили травмы, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка
На западе Москвы обнаружено тело девушки в чемодане.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
Краснодарскую судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
Обновлено вчера в 12:46