Патрик Виейра может возглавить «Лион»Sport24.ru вчера в 20:44

После 32-го тура "Лион" с 56 очками идет третьим в турнирной таблице Лиги 1. Команда 42-летнего Виейра занимает восьмую строчку, имея в активе 48 очков. До «Ниццы» Виейра два года возглавлял клуб MLS «Нью-Йорк Сити».

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Происшествия В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц В Красноярске уволили педагога после конфликта с двумя восьмиклассницами, сообщила журналистам исполняющая обязанности директора школы № 151 Ирина Боринских.

Футбол «Львов» отказался от кандидатуры Калиниченко на пост тренера из-за его связей с Россией Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что «Львов» отказался от рассмотрения кандидатуры Максима Калиниченко на пост главного тренера из-за его связей с Россией.

Происшествия Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда 16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".

Происшествия Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».

Транспорт Метро предупредило о возможной остановке движения на «красной» линии Московской метрополитен предупредил о возможной остановке движения в верхней части Сокольнической линии, в настоящее время поезда здесь — между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» — уже курсируют с увеличенными интервалами и движутся медленнее, чем обычно.

Политика В Госдуме выступили против предложения ввести платные перекрёстки Ранее специалисты из Национальной технологической инициативы «Автонет» предложили организовать в России платные перекрёстки, чтобы избавиться от пробок.

Общество Определена пятерка самых состоятельных депутатов Саратовской облдумы Предлагаем читателям ознакомиться с пятеркой самых состоятельных парламентариев.

Политика Госдума приняла закон о надежном Рунете Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Происшествия В Иркутской области водитель автобуса пьяным вез детей из школы Школьный автобус, остановленный в Иркутской области сотрудниками ДПС, вел водитель, содержание алкоголя в крови которого превышало норму в 5 раз, сообщает ГУМВД региона.

Происшествия Мужчина 5 лет насиловал дочь сожительницы в тайне от нее в Петербурге 34-летний житель Приморского района северной столицы на протяжении 5 лет насиловал дочь своей сожительницы в тайне от нее.

Происшествия В Рязанской области в результате ДТП погибли 2 человека По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще 6 человек получили различные травмы.

Происшествия Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Политика В Роскомнадзоре рассказали об итогах проверки Би-би-си Глава Роскомнадзора Александр Жаров завил, что вещатель телеканала BBC World News в РФ пока не понес наказание за нарушения, так как претензии к каналу RT в Британии не получили развития, и подтвердил намерение российского регулятора действовать "зеркально".

Футбол Фергюсон считает, что «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон считает, что в нынешнем году чемпионскую гонку в АПЛ выиграет «Ливерпуль».

Политика Генпрокурор Украины прокомментировал освобождение Савченко Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Авто АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA «АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.

Происшествия В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.

Политика Украинский суд отменил розыск и арест журналиста Шария Шевченковский районный суд Киева принял решение об отмене розыска и заочного ареста журналиста Анатолия Шария.