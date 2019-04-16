Футбол

Патрик Виейра может возглавить «Лион»Sport24.ru вчера в 20:44

После 32-го тура "Лион" с 56 очками идет третьим в турнирной таблице Лиги 1. Команда 42-летнего Виейра занимает восьмую строчку, имея в активе 48 очков. До «Ниццы» Виейра два года возглавлял клуб MLS «Нью-Йорк Сити».
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СМИ: Виейра может возглавить «Лион»

Советский спортвчера в 23:39

СМИ: Виейра может возглавить «Лион»

Спорт-Экспрессвчера в 21:31

Патрик Виейра может возглавить «Лион»

Sport24.ruвчера в 20:44

Виейра – претендент на должность главного тренера в «Лионе»

Бомбардир.ру00:11

Виейра может возглавить летом «Лион»

Sports.ruвчера в 21:46

Виейра может возглавить «Лион»

Soccer.ruвчера в 11:16
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Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован

Обновлено вчера в 21:43
Хоккей

Овечкин: Свечников попросил меня подраться

Обновлено вчера в 23:01
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 16:00
Религия

В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Пожар, охвативший один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери - стал причиной великой утраты.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

NYT: конгресс проверит финансы Трампа, чтобы найти его связи с Россией

Демократы палаты представителей конгресса США выдали повестки ряду международных банков с требованием предоставить данные о финансах американского президента Дональда Трампа, а также о сделках банков с клиентами из России.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Опрос показал отношение россиян к Ассанжу

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

Мусорные операторы по всей России могут прекратить работу

С 1 января 2019 г. в России стартовала мусорная реформа: ответственность за вывоз ТКО перешла к региональным операторам, отобранным на конкурсной основе.
Обновлено в 00:00
Общество

Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:16
Политика

Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи

Обновлено вчера в 18:09
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Музыка

Верка Сердючка отправится на «Евровидение»

Обновлено вчера в 22:00
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено вчера в 02:10
Общество

СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро

Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц

Обновлено вчера в 22:58
Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию

Туркмения после трёхлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено вчера в 08:00
Наука

В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено 14 апреля в 17:01
Общество

Что ждет волгоградцев по астропрогнозу с 15 по 21 апреля

Волгоградцев, рожденных под знаком Овна, вознаградят за усилия.
Обновлено 14 апреля в 23:02
Политика

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»

Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено вчера в 13:30
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено вчера в 07:38
Общество

Милонов предложил исключить бизнес из процедуры платной эвакуации авто

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху с предложением исключить частный бизнес из процедуры платной эвакуации.
Обновлено вчера в 23:34
Политика

Помпео озвучил условия отмены санкций против Сирии

Условием для снятия введенных США и Евросоюзом санкций является "выполнение резолюции СБ ООН 2254, это означает, что итог - политическое урегулирование", - подчеркнул Помпео.
Обновлено вчера в 21:02
Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено вчера в 15:42
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Патрик Виейра
Французский футболист
Французский футболист, выступавший на позиции полузащитника, в настоящее время - футбольный тренер, возглавляющий футбольный клуб «Ницца». Чемпион мира 1998 года.
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