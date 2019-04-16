Футбол

Патрик Виейра может возглавить «Лион»Sport24.ru вчера в 20:44

После 32-го тура "Лион" с 56 очками идет третьим в турнирной таблице Лиги 1. Команда 42-летнего Виейра занимает восьмую строчку, имея в активе 48 очков. До «Ниццы» Виейра два года возглавлял клуб MLS «Нью-Йорк Сити».
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«Лион» может возглавить легенда лондонского «Арсенала». И это не Арсен Венгер

Матч ТВ00:46

СМИ: Виейра может возглавить «Лион»

Советский спортвчера в 23:39

Виейра может возглавить летом «Лион»

Sports.ruвчера в 21:46

СМИ: Виейра может возглавить «Лион»

Спорт-Экспрессвчера в 21:31

Патрик Виейра может возглавить «Лион»

Sport24.ruвчера в 20:44

Патрик Виейра претендует на пост наставника «Лиона»

Вести.Ru01:42

Виейра может возглавить «Лион»

Soccer.ruвчера в 11:16
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Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Транспорт

В России планируют организовать платные перекрестки

Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Происшествия

У горящего собора Нотр-Дам обрушился шпиль

В результате возгорания обрушились часы и часть шпиля собора. Пламенем объята и несущая конструкция здания.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Наши сердца обливаются кровью: реакция СМИ о пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 01:30
Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от подоходного налога

В правительстве РФ обсуждают возможность освободить россиян с низкими зарплатами от НДФЛ, сообщают «Известия».
Обновлено 14 апреля в 23:41
Экономика

Путин поддержал проектирование ВСМ Москва-Санкт-Петербург, пишут СМИ

Президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Охвативший собор Парижской Богоматери пожар потушен

Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Известная российская телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак прокомментировала пожар, который произошел в соборе Парижской Богоматери в Париже.
Обновлено в 00:56
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Общество

Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено вчера в 14:28
Общество

На Ямале из-за сильных метелей закрыли все зимники

Обновлено в 00:10
Здоровье

Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут

«Не рекомендую дольше 5 минут принимать горячую ванну, температура которых до 40 градусов», — сказал медик.
Обновлено вчера в 06:23
Политика

В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено вчера в 13:00
Наука

В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце

Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол

«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено вчера в 06:53
Хоккей

Телегин промахнулся по пустым воротам. Его не поняла даже Пелагея

Самым запоминающимся эпизодом за первые 40 минут стал выход армейцев 2-в-1 – Иван Телегин получил пас от партнера, убрал обманным движением вратаря и с неудобной руки промахнулся по практически пустым воротам.
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие

Путин распорядился направить российских военных в ЦАР

Президент РФ Владимир Путин направил в состав Миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской Республике 30 российских военных.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

Рядом с домом Зеленского задержали преступников с пулеметом

В селе Иванковичи Киевской области, около дома одного из кандидатов в президенты Украины, полиция задержала вооруженную группу злоумышленников, сообщил депутат Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Обновлено вчера в 21:02
Политика

Зеленский опубликовал оскорбительное видеообращение к Порошенко

Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

В Уфе на заводе «Башнефти» произошёл пожар

Спасатели ликвидировали пожар на площадке ПАО "АНК Башнефть-УНПЗ" в Уфе на площади 140 кв. м, информирует ГУ МЧС РФ по Башкирии.
Обновлено в 00:43
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15
Наука

В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Обновлено 14 апреля в 17:01
Происшествия

В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского

Обновлено вчера в 08:06
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Музыка

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие

Крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский заявил, что российский ракетный крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море.
Обновлено вчера в 21:37
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

МИД Великобритании пообещал Эквадору исключить казнь Ассанжа

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший глава ведомства Борис Джонсон заверили президента Эквадора Ленина Морено в том, что основателя WikiLeaks Джулиан Ассанж не передадут в страну, где ему грозит смертная казнь.
Обновлено в 01:34
Происшествия

МВД Франции: пожар в Нотр-Дам де Пари еще потушен

Госсекретарь ведомства опроверг сообщения о том, что возгорание в соборе ликвидировано, но уточнил, что ситуация находится под контролем.
Обновлено в 01:47
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Патрик Виейра
Французский футболист
Французский футболист, выступавший на позиции полузащитника, в настоящее время - футбольный тренер, возглавляющий футбольный клуб «Ницца». Чемпион мира 1998 года.
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