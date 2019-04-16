Футбол
Патрик Виейра может возглавить «Лион»Sport24.ru вчера в 20:44
После 32-го тура "Лион" с 56 очками идет третьим в турнирной таблице Лиги 1. Команда 42-летнего Виейра занимает восьмую строчку, имея в активе 48 очков. До «Ниццы» Виейра два года возглавлял клуб MLS «Нью-Йорк Сити».
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