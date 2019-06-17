Экономика

Патрик Драи покупает аукционный дом Sotheby`s за $3,7 млрдКоммерсантъ 10:30

Согласно условиям сделки, господин Драи заплатит за каждую акцию аукционного дома $57, что на 61% превышает цену на момент закрытия пятничных торгов. Общая сумма сделки составит $3,7 млрд. Закрыть сделку стороны планируют в четвертом квартале текущего года.
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Британский аукционный дом купил медиамагнат Патрик Драи

Коммерсантъ15:40

Аукционный дом Sotheby’s приобрел франко-израильский миллиардер Патрик Драи

Газета.Ru14:38

Медиамагнат Патрик Драхи купил аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

РБК09:24

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Вести.Ru09:53

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Интерфакс09:43

Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд

ТАСС09:35

Миллиардер Патрик Драи купил аукционный дом Sotheby’s

Ведомости10:02
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
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