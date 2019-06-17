Экономика
Патрик Драи покупает аукционный дом Sotheby`s за $3,7 млрдКоммерсантъ 10:30
Согласно условиям сделки, господин Драи заплатит за каждую акцию аукционного дома $57, что на 61% превышает цену на момент закрытия пятничных торгов. Общая сумма сделки составит $3,7 млрд. Закрыть сделку стороны планируют в четвертом квартале текущего года.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Обновлено в 11:08
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