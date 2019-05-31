Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за УкраиныРИА Новости вчера в 15:48
"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
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с чего всё началось
В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.РИА Новостивчера в 15:48
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Антиохийский иерарх: созыв Всеправославного собора без Константинополя возможен
RT на русскомвчера в 16:03
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Трамп объявит об выдвижении на второй срок 18 июня
Об официальном выдвижении кандидатом в президенты США действующий глава Белого дома Дональд Трамп объявит 18 июня.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
Обновлено вчера в 22:06
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия
Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Розенко пригрозил Зеленскому за русский язык
Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что пришедший к власти президент Украины Владимир Зеленский, который периодически переходит с украинского на русский язык в выступлениях, может «огрести», как депутаты и чиновники времен правления Виктора Януковича.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:20
Гаджеты
Apple намерена отказаться от iTunes
Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка
Тело подростка обнаружено на крыше последнего вагона электрички в подмосковном Наро-Фоминске.
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие
США рассекретили «самолет Судного дня»
США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою новую семью
Футболист Евгений Алдонин сообщил, что принял решение забрать свою дочь Веру от брака с Юлией Началовой в свою новою семью - со второй женой Ольгой и сыном Артемом.
Обновлено вчера в 06:27
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено 30 мая в 05:35
Финансы
Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах «Газпрома»
Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу вышел в "плюс" по индексам на фоне вернувшегося западного спроса на подешевевшие российские активы, индекс МосБиржи обновил исторический максимум за счет роста ряда "тяжелых" бумаг во главе с "Газпромом".
Обновлено вчера в 12:37
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Против Порошенко завели дело о захвате власти
Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Гаджеты
Опубликованы живые фото флагманского смартфона Xiaomi Mi 9T
В сети появились живые фото смартфона Xiaomi Mi 9T, а также снимки его упаковки.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:56
Спорт
Россия уступила Франции на старте волейбольной Лиги наций
Мужская сборная России в ранге действующего победителя Лиги наций стартовала во втором розыгрыше матчем с прошлогодним финалистом Францией.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google
Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие
Раскрыты особенности бомбардировщика Ту-22М3М
Уже при наборе скорости и переходе на сверхзвук самолет прижимает крылья и они переходят в «стреловидную» форму.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Близнецы получат награду, а Скорпионов ждет успех во всех делах
Близнецы Пришло время получить награду за свои труды.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Депутат Заксобрания Новосибирской области обругал инспектора ДПС
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
В новом учебном году в вузах Башкирии появятся новые специальности
Редакция UfacityNews.ru выяснила у министерства образования РБ, какие новые специальности в этом году появятся в учебных заведениях республики, и узнала общее количество направлений, по которым в Башкирии будут готовить выпускников.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Трамп назвал Меган Маркл злобной
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено вчера в 08:56