Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за УкраиныРИА Новости вчера в 15:48

"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
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Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.
РИА Новостивчера в 15:48

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Церковь Антиохии допустила низложение Вселенского патриарха из-за Украины

РБКвчера в 20:22

Патриарху Варфоломею грозит низложение из-за Украины

Газета.Ruвчера в 18:46

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

РИА Новостивчера в 15:48

Антиохийский иерарх: созыв Всеправославного собора без Константинополя возможен

RT на русскомвчера в 16:03

Собор может низложить Вселенского патриарха Варфоломея за томос Украине

Взгляд.рувчера в 15:52

Вселенского патриарха захотели свергнуть из-за Украины

Lenta.ruвчера в 16:56

В Антиохийской церкви допустили низложение патриарха Варфоломея из-за Украины

Известиявчера в 15:34
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Экономика

Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов

В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено вчера в 13:05
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Трамп объявит об выдвижении на второй срок 18 июня

Об официальном выдвижении кандидатом в президенты США действующий глава Белого дома Дональд Трамп объявит 18 июня.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12

Обновлено вчера в 22:06
Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 13:58
Политика

Розенко пригрозил Зеленскому за русский язык

Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что пришедший к власти президент Украины Владимир Зеленский, который периодически переходит с украинского на русский язык в выступлениях, может «огрести», как депутаты и чиновники времен правления Виктора Януковича.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия

МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:20
Гаджеты

Apple намерена отказаться от iTunes

Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка

Тело подростка обнаружено на крыше последнего вагона электрички в подмосковном Наро-Фоминске.
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие

США рассекретили «самолет Судного дня»

США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными

«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою новую семью

Футболист Евгений Алдонин сообщил, что принял решение забрать свою дочь Веру от брака с Юлией Началовой в свою новою семью - со второй женой Ольгой и сыном Артемом.
Обновлено вчера в 06:27
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено 30 мая в 05:35
Финансы

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах «Газпрома»

Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу вышел в "плюс" по индексам на фоне вернувшегося западного спроса на подешевевшие российские активы, индекс МосБиржи обновил исторический максимум за счет роста ряда "тяжелых" бумаг во главе с "Газпромом".
Обновлено вчера в 12:37
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России

С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Против Порошенко завели дело о захвате власти

Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Гаджеты

Опубликованы живые фото флагманского смартфона Xiaomi Mi 9T

В сети появились живые фото смартфона Xiaomi Mi 9T, а также снимки его упаковки.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия

Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей

Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:56
Спорт

Россия уступила Франции на старте волейбольной Лиги наций

Мужская сборная России в ранге действующего победителя Лиги наций стартовала во втором розыгрыше матчем с прошлогодним финалистом Францией.
Обновлено вчера в 17:24
Политика

Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google

Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие

Раскрыты особенности бомбардировщика Ту-22М3М

Уже при наборе скорости и переходе на сверхзвук самолет прижимает крылья и они переходят в «стреловидную» форму.
Обновлено вчера в 22:57
Общество

Близнецы получат награду, а Скорпионов ждет успех во всех делах

Близнецы Пришло время получить награду за свои труды.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

На Украине сменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

Депутат Заксобрания Новосибирской области обругал инспектора ДПС

Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено вчера в 13:21
Общество

В новом учебном году в вузах Башкирии появятся новые специальности

Редакция UfacityNews.ru выяснила у министерства образования РБ, какие новые специальности в этом году появятся в учебных заведениях республики, и узнала общее количество направлений, по которым в Башкирии будут готовить выпускников.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Трамп назвал Меган Маркл злобной

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:40
Общество

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено вчера в 08:56
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