Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с ПутинымГазета.Ru вчера в 15:27
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online". Там отметили, что 9 июля Путин выступил с заявлением об Абхазии и Южной Осетии.
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Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Спорт
Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Наука
Братство Физтеха
Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.
Обновлено вчера в 05:27
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Политика
Малахов пополнил базу «Миротворца»
Нашумевший российско-украинский телемост «Надо поговорить» закончился для ведущего Андрея Малахова появлением в базе скандального сайта «Миротворец».
Обновлено в 03:06
Космос
Через пропасть
От апельсина до Иркутска Есть разные иллюстративные приемы, показывающие весь ужас нашей изоляции.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Пермский студент умер в Нижнем Новгороде из-за ошибки в диагнозе
Руслана отправили в Нижний Новгород. Только здесь ему смогли поставить правильный диагноз «альвеококкоз».
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье
Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог
Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
Обновлено в 02:47
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Обновлено в 00:58
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие
Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Спорт
Минибаев и Беляева стали вторыми в синхронных прыжках с вышки на ЧМ
Российские дуэт в в составе Виктор Минибаев и Екатерина Беляева стал вторым на соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки в воду на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Кванджу.
Обновлено в 02:33
Общество
Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Сибирские «Мальдивы» на ТЭЦ взяли под охрану
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии
Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Футбол
Форвард «Автомобилиста» пожелал удачи «Уралу» в РПЛ
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев от лица всей хоккейной команды пожелал «Уралу» успешного выступления в чемпионате России.
Обновлено в 03:25
Общество
В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
ЖКХ
В сутки на «горячую линию» по мусору в Томске поступает по 200 звонков
Маршрут состоял из точек, по которым томичи обращались на «горячую линию» или публиковали фотографии с мусором в социальных сетях.
Обновлено в 03:00
Происшествия
28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком
Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено вчера в 19:21
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25
Авто
На видео представили «ТурбоНиву» за 2 миллиона рублей
Представленный вариант «ТурбоНивы» был сделан на базе внедорожника в версии «Бронто». Хозяину тюнинговой машины всего 15 лет.
Обновлено в 02:32
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено 11 июля в 12:23
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено 11 июля в 06:24