Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с ПутинымГазета.Ru вчера в 15:27

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online". Там отметили, что 9 июля Путин выступил с заявлением об Абхазии и Южной Осетии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Патриархию Грузии возмутил совет Путина выучить историю

News.ru00:24

Грузинская патриархия раскритиковала высказывания российского президента

Эхо Москвывчера в 21:04

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

Рамблервчера в 16:10

Патриархия Грузии заявила, что Путин бросил стране вызов

АБНвчера в 16:28

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

Газета.Ruвчера в 15:27

Премьер-министр Грузии отказался слушать Путина: Тбилиси гордится историей геноцида жителей Абхазии

Царьград11 июля в 04:45

Civil (Грузия): Тбилиси отвечает на обвинения со стороны Путина об «оккупации Абхазии» и «геноциде осетинского народа» (Civil.ge)

ИноСМИ11 июля в 02:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Транспорт

Cуд отменил штраф ЦОДД за установку «нестандартных» дорожных знаков

Обновлено в 02:44
Спорт

Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Наука

Братство Физтеха

Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.
Обновлено вчера в 05:27
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Политика

Малахов пополнил базу «Миротворца»

Нашумевший российско-украинский телемост «Надо поговорить» закончился для ведущего Андрея Малахова появлением в базе скандального сайта «Миротворец».
Обновлено в 03:06
Космос

Через пропасть

От апельсина до Иркутска Есть разные иллюстративные приемы, показывающие весь ужас нашей изоляции.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Пермский студент умер в Нижнем Новгороде из-за ошибки в диагнозе

Руслана отправили в Нижний Новгород. Только здесь ему смогли поставить правильный диагноз «альвеококкоз».
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье

Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог

Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
Обновлено в 02:47
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Обновлено в 00:58
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Происшествия

В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие

Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Спорт

Минибаев и Беляева стали вторыми в синхронных прыжках с вышки на ЧМ

Российские дуэт в в составе Виктор Минибаев и Екатерина Беляева стал вторым на соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки в воду на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Кванджу.
Обновлено в 02:33
Общество

Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Сибирские «Мальдивы» на ТЭЦ взяли под охрану

Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии

Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Футбол

Форвард «Автомобилиста» пожелал удачи «Уралу» в РПЛ

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев от лица всей хоккейной команды пожелал «Уралу» успешного выступления в чемпионате России.
Обновлено в 03:25
Общество

В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
ЖКХ

В сутки на «горячую линию» по мусору в Томске поступает по 200 звонков

Маршрут состоял из точек, по которым томичи обращались на «горячую линию» или публиковали фотографии с мусором в социальных сетях.
Обновлено в 03:00
Происшествия

28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком

Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено вчера в 19:21
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено вчера в 11:05
Армия и оружие

Самолёт РФ с новой партией элементов для С-400 приземлился в Анкаре

Обновлено в 03:14
Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено 11 июля в 10:25
Авто

На видео представили «ТурбоНиву» за 2 миллиона рублей

Представленный вариант «ТурбоНивы» был сделан на базе внедорожника в версии «Бронто». Хозяину тюнинговой машины всего 15 лет.
Обновлено в 02:32
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено 11 июля в 12:23
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено 11 июля в 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное