Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с ПутинымГазета.Ru вчера в 15:27
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online". Там отметили, что 9 июля Путин выступил с заявлением об Абхазии и Южной Осетии.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
В Киеве злоумышленники обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Полиция открыла дело по статье "Теракт".
Обновлено в 01:56
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле
Обновлено вчера в 14:13
Хоккей
Александр Кожевников: «Считаю странным решение провести неделю звезд КХЛ в Москве»
КХЛ работает уже больше 10 лет, но ни разу не была с Матчем звезд, например, на Дальнем Востоке.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии
Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
При атаке на отель в Сомали погибли десять человек
При атаке вооруженных боевиков на отель Asaseey в сомалийском портовом городе Кисмайо погибли не менее 10 человек, еще несколько человек получили ранения сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя местной полиции.
Обновлено вчера в 21:45
Авто
В Сети показали шестиколёсный «Хаммер»
Разработчик шестиколёсного «Хаммера» утверждает, что этот автомобиль он использует для ежедневной езды.
Обновлено в 01:21
Авто
Опубликован первый тизер нового Nissan Juke
В Европе продажи нового Nissan Juke начнутся в первом квартале 2020 года.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Сибирские «Мальдивы» на ТЭЦ взяли под охрану
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса
Обновлено вчера в 17:34
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено вчера в 00:58
Транспорт
В московском метро закрыли участок красной ветки
В московском метро закрыли южный участок Сокольнической (красной линии) от "Проспекта Вернадского" до конечной станции - "Коммунарка".
Обновлено в 01:02
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» перенесли
Обновлено вчера в 01:30
Политика
Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
«Летающий радар» США загорелся в воздухе
В воздухе загорелся американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, из-за чего он был вынужден совершить аварийную посадку в Линкольне.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Паводок подтопил 80 домов в Туве
На место отправили автомобильную группировку МЧС. Паводок подтопил 80 домов в селе Хондергей, в Туве.
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие
Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим
«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье
Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Следствие назвало причину ДТП в Туве, где погибли девять человек
Следствие назвало причину дорожно-транспортного происшествия на переправе через реку Шую в Бай-Тайгинском районе республики, в результате которого погибли девять человек, включая детей.
Обновлено в 01:40
Общество
Прокуратура предупредила организаторов несогласованного митинга в Москве о последствиях
Прокуратура Москвы предостерегла организаторов возможной несанкционированной акции, намеченной на 14 июля оппозиционными политиками в центре Москвы, о негативных последствиях.
Обновлено вчера в 16:09
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Общество
Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём
Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено вчера в 02:31
Баскетбол
Леброн не отдаст свой игровой номер Энтони Дэвису
Обновлено в 01:56
Происшествия
Миллиардера Джеффри Эпштейна обвинили в подкупе свидетелей
Обвинения Джеффри Эпштейну в подкупе потенциальных свидетелей добавлены прокуратурой к уже имеющимся в деле о секс-торговле людьми и совращении малолетних.
Обновлено вчера в 21:26
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31