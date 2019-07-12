В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online". Там отметили, что 9 июля Путин выступил с заявлением об Абхазии и Южной Осетии.

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

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