Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с ПутинымГазета.Ru вчера в 15:27

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online". Там отметили, что 9 июля Путин выступил с заявлением об Абхазии и Южной Осетии.
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Патриархию Грузии возмутил совет Путина выучить историю

News.ru00:24

Грузинская патриархия раскритиковала высказывания российского президента

Эхо Москвывчера в 21:04

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

Рамблервчера в 16:10

Патриархия Грузии заявила, что Путин бросил стране вызов

АБНвчера в 16:28

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

Газета.Ruвчера в 15:27
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

В Киеве злоумышленники обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Полиция открыла дело по статье "Теракт".
Обновлено в 01:56
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле

Обновлено вчера в 14:13
Хоккей

Александр Кожевников: «Считаю странным решение провести неделю звезд КХЛ в Москве»

КХЛ работает уже больше 10 лет, но ни разу не была с Матчем звезд, например, на Дальнем Востоке.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии

Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

При атаке на отель в Сомали погибли десять человек

При атаке вооруженных боевиков на отель Asaseey в сомалийском портовом городе Кисмайо погибли не менее 10 человек, еще несколько человек получили ранения сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя местной полиции.
Обновлено вчера в 21:45
Авто

В Сети показали шестиколёсный «Хаммер»

Разработчик шестиколёсного «Хаммера» утверждает, что этот автомобиль он использует для ежедневной езды.
Обновлено в 01:21
Авто

Опубликован первый тизер нового Nissan Juke

В Европе продажи нового Nissan Juke начнутся в первом квартале 2020 года.
Обновлено вчера в 16:57
Общество

Сибирские «Мальдивы» на ТЭЦ взяли под охрану

Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Вильнюса

Обновлено вчера в 17:34
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено вчера в 00:58
Транспорт

В московском метро закрыли участок красной ветки

В московском метро закрыли южный участок Сокольнической (красной линии) от "Проспекта Вернадского" до конечной станции - "Коммунарка".
Обновлено в 01:02
Космос

Запуск ракеты «Протон-М» перенесли

Обновлено вчера в 01:30
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

«Летающий радар» США загорелся в воздухе

В воздухе загорелся американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, из-за чего он был вынужден совершить аварийную посадку в Линкольне.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Паводок подтопил 80 домов в Туве

На место отправили автомобильную группировку МЧС. Паводок подтопил 80 домов в селе Хондергей, в Туве.
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие

Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексея Бакина.
Обновлено вчера в 15:38
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Транспорт

ГИБДД лишили приоритета в знаках

ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье

Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

Следствие назвало причину ДТП в Туве, где погибли девять человек

Следствие назвало причину дорожно-транспортного происшествия на переправе через реку Шую в Бай-Тайгинском районе республики, в результате которого погибли девять человек, включая детей.
Обновлено в 01:40
Общество

Прокуратура предупредила организаторов несогласованного митинга в Москве о последствиях

Прокуратура Москвы предостерегла организаторов возможной несанкционированной акции, намеченной на 14 июля оппозиционными политиками в центре Москвы, о негативных последствиях.
Обновлено вчера в 16:09
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Общество

Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём

Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено вчера в 02:31
Баскетбол

Леброн не отдаст свой игровой номер Энтони Дэвису

Обновлено в 01:56
Происшествия

Миллиардера Джеффри Эпштейна обвинили в подкупе свидетелей

Обвинения Джеффри Эпштейну в подкупе потенциальных свидетелей добавлены прокуратурой к уже имеющимся в деле о секс-торговле людьми и совращении малолетних.
Обновлено вчера в 21:26
Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено вчера в 16:13
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
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