Патриарха Варфоломея могут низложить из-за УкраиныРИА Новости вчера в 15:48

В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.

с чего всё началось

Представитель Антиохийского патриархата пояснил, что обычно, если в православном мире появляется желание собрать общецерковный Собор, то "каждая Церковь внутри себя определяется и достигает соглашения по этому поводу", а уже потом "направляет просьбу Константинопольскому патриарху" о созыве Собора.

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