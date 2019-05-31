Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за УкраиныРИА Новости вчера в 15:48
"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.РИА Новостивчера в 15:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Антиохийский иерарх: созыв Всеправославного собора без Константинополя возможен
RT на русскомвчера в 16:03
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг слова эксперта МАК о причинах катастрофы с SSJ-100
В «Аэрофлоте» назвали недопустимыми предварительные выводы о причинах катастрофы с самолётом SSJ-100 5 мая в Шереметьеве, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 00:51
Происшествия
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Обновлено в 00:54
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17
Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено вчера в 05:56
Хоккей
Тарасенко сможет сыграть в третьем финальном матче Кубка Стэнли
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко сможет помочь своей команде в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостон Брюинз", сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии
Обновлено вчера в 10:29
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»
Парубий пообещал украинскому президенту и его соратникам «горящую землю под ногами».
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
Обновлено вчера в 22:06
Наука
Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Глава Раменского района уволился после задержания за убийство
Обновлено вчера в 14:52
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено 29 мая в 17:29
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Политика
Зеленский назначит новых представителей на переговорах по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский объявит имена новых представителей Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу на следующей неделе.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации
Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено вчера в 11:06
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»
Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено вчера в 06:45
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие
В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:58
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено вчера в 09:30
Хоккей
НХЛ закрыла дело по скандальному видео с участием Кузнецова
"Вашингтон" опубликовал заявление по скандальному видео с Кузнецовым // Кузнецов извинился перед "Вашингтоном" и болельщиками за скандальное видео Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь"
Обновлено вчера в 10:42
Единоборства
Энтони Джошуа и Энди Руис прошли взвешивание
Вес Джошуа составил 112,4 кг, Руис, который выходит на бой всего после пяти недель подготовки, показал на весах 121,5 кг — рекордный для себя вес за последние пять лет (обычно он весит перед поединком 112-118 кг).
Обновлено вчера в 17:23
Общество
Определены самые выгодные для проживания города России
В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.
Обновлено в 00:34
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Жена бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского и заслуженный врач России Наталья Толоконская заявила о пользе укусов клещей и посоветовала лечиться гомеопатией.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42