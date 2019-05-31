Патриарха Варфоломея могут низложить из-за УкраиныРИА Новости вчера в 15:48

В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.

с чего всё началось

"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.

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