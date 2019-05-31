Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за УкраиныРИА Новости 15:48

"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Читать в источнике
с чего всё началось

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.
РИА Новости15:48

Подробнее о событии

Церковь Антиохии допустила низложение Вселенского патриарха из-за Украины

РБК20:22

Патриарху Варфоломею грозит низложение из-за Украины

Газета.Ru18:46

В Антиохийской церкви допустили низложение патриарха Варфоломея из-за Украины

Известия15:34

Антиохийский иерарх: созыв Всеправославного собора без Константинополя возможен

RT на русском16:03

Собор может низложить Вселенского патриарха Варфоломея за томос Украине

Взгляд.ру15:52

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

РИА Новости15:48

Вселенского патриарха захотели свергнуть из-за Украины

Lenta.ru16:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено вчера в 08:57
Здоровье

Боль в боку у 22-летней девушки оказалась смертельным заболеванием

Обновлено в 14:47
Политика

США раскрыли детали планируемых санкций по «Северному потоку — 2»

Сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации газопровода «Северной поток – 2», в частности, тех, которые оказывают услуги страхования судам, занимающимся укладкой труб.
Обновлено в 22:00
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Культура

Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию

Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 16:56
Происшествия

В посольстве выясняют, пострадали ли россияне при стрельбе в США

Консульский отдел посольства России в США выясняет, пострадали ли российские граждане в результате стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич.
Обновлено в 21:25
Политика

В Госдуму внесли разрешающий ЧОПам охранять аэропорты законопроект

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий аккредитованным частным охранным предприятиям (ЧОП) охранять аэропорты.
Обновлено в 19:01
Музыка

Лидер Bon Jovi станцевал с поклонницей в Москве

Обновлено в 18:31
Наука

Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров

Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено в 16:31
Экономика

ЦБ заподозрил вывод активов из лишенного лицензии страховщика НАСКО

"Непередача временной администрации правоустанавливающих документов на активы может свидетельствовать о попытке сокрытия должностными лицами Общества фактов вывода активов, а также существенно затрудняет проведение оценки активов Общества", - сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 10:50
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие

В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии

Обновлено в 10:29
Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Здоровье

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Укусы клещей могут быть полезны, так как благодаря им организм вырабатывает устойчивость ко всем клещевым инфекциям, заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская в Facebook.
Обновлено в 19:11
Наука

Энергетические напитки с кофеином признали опасными

У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.
Обновлено в 04:46
Гаджеты

Apple намерена отказаться от iTunes

Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, заменив его на приложения для разных видов контента.
Обновлено в 21:07
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Происшествия

«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево

Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Армия и оружие

На Украине заявили о крахе оборонной промышленности

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил о крахе оборонной промышленности страны.
Обновлено в 20:25
Шоу-бизнес

Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой

Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено в 11:25
Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
Политика

Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасности

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через две недели проведет заседание, посвященное проблемам энергетической безопасности.
Обновлено в 11:15
Политика

Песков сравнил поведение США с Диким Западом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США ведут себя на энергетическом рынке как во времена Дикого Запада.
Обновлено в 15:33
Общество

В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»

В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Лишившаяся ног модель примет участие в марафоне

Американская модель Лорен Вассер (Lauren Wasser), лишившаяся обеих ног из-за инфекции, рассказала, что готовится к Нью-Йоркскому марафону, который пройдет в ноябре.
Обновлено в 20:22
Футбол

Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо предположил исход финальной встречи Лиги чемпионов "Тоттенхэм" — "Ливерпуль", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Общество

Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google

Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:59
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация вокруг УПЦБольше новостей по теме
Главное