Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за УкраиныТК Звезда вчера в 20:31

В Антиохийском патриархате не исключают вариант созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха. По словам викария патриарха Антиохии и всего Востока епископа Эрзурумского Кайса, патриарх Варфоломей допускает ошибку по отношению к ситуации на Украине.
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Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.
РИА Новостивчера в 15:48

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Церковь Антиохии допустила низложение Вселенского патриарха из-за Украины

РБКвчера в 20:22

Патриарху Варфоломею грозит низложение из-за Украины

Газета.Ruвчера в 18:46

В Антиохийской церкви допустили низложение патриарха Варфоломея из-за Украины

Известиявчера в 15:34

Антиохийский иерарх: созыв Всеправославного собора без Константинополя возможен

RT на русскомвчера в 16:03

Собор может низложить Вселенского патриарха Варфоломея за томос Украине

Взгляд.рувчера в 15:52

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

РИА Новостивчера в 15:48

Вселенского патриарха захотели свергнуть из-за Украины

Lenta.ruвчера в 16:56
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Обновлено в 00:06
Общество

Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей

Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
Обновлено в 02:33
Культура

Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу

Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Путешествия

Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%

Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Американец женился на собственной дочери и попал за решетку

В США вынесли приговор жителю штата Небраска, который женился на собственной дочери. Об этом пишет издание Omaha World-Herald.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 03:43
Авто

Mazda опубликовала российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5

Компания Mazda выводит на российский рынок рестайлинговый кроссовер CX-5.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Футбол

Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
Общество

Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни

В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Общество

Ветер перемен: астрологи назвали, кого в июне ждут изменения в жизни

Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.
Обновлено вчера в 15:56
Авто

Составлен ТОП-7 моделей авто с интересными идеями

Эксперты портала «Speedme.ru» составили рейтинг моделей автомобилей, в которых дизайнеры воплотили свои самые необычные идеи.
Обновлено в 01:03
Космос

Роскосмос и НАСА договорились хранить молчание о «дырке» в «Союзе»

Роскосмос и НАСА договорились не разглашать предварительную информацию о расследовании по «дырке» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

Минобороны непризнанной НКР заявило о гибели военного при обстреле

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило в субботу о гибели военнослужащего в результате обстрела со стороны Азербайджана.
Обновлено в 04:05
Здоровье

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек

При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
Обновлено в 03:18
Политика

На Украине сменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Общество

В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров

Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено вчера в 13:10
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп официально пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Политика

Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне

Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Гаджеты

Бюджетные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Компания Honor начала продавать смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro. Напомним, данные модели были показаны общественности неделю назад.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Дональд Трамп назвал Меган Маркл злобной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что был крайне удивлен "злобными" комментариями герцогини Сассекской Меган Маркл в его адрес.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

Задержан экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков

Павел Коньков был вызван на предприятие, но на данный момент статус экс-губернатора неизвестен.
Обновлено вчера в 19:12
Энергетика

Аналитики назвали причины падения цен на нефть

Аналитики рассказали, с чем связано падение цен на нефть ниже $62 за баррель. Об этом 1 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:57
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Культура

Егор Крид возмущен анонсом нового «Холостяка»

В ролике, который появился в Сети, идет нарезка кадров из шоу с Егором Кридом, сопровождаемая голосовым анонсом.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными

Сбои в столичном метрополитене, которые произошли на прошлой неделе на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской ветках, нетипичны для московской подземки.
Обновлено вчера в 16:30
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