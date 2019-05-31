Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за УкраиныРИА Новости 15:48

Церковный раскол на Украине "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Читать в источнике
с чего всё началось

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

Церковный раскол на Украине "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко.
РИА Новости15:48

Подробнее о событии

Собор может низложить Вселенского патриарха Варфоломея за томос Украине

Взгляд.ру15:52

Вселенского патриарха захотели свергнуть из-за Украины

Lenta.ru16:56

Антиохийский иерарх не исключил низложения Варфоломея

ФАН16:12

Антиохийский иерарх: созыв Всеправославного собора без Константинополя возможен

RT на русском16:03

Патриарху Варфоломею грозит низложение из-за Украины

Газета.Ru18:46

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

РИА Новости15:48

В Антиохийской церкви допустили низложение патриарха Варфоломея из-за Украины

Известия15:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Футбол

«Арсенал» открыт к продаже Озила

Проблемой для «Арсенала» может стать тот факт, что не каждый клуб готов в полной мере удовлетворить запросы Озила по зарплате.
Обновлено в 17:03
Политика

Зеленский высказался за продолжение антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за продолжение санкций против России до тех пор, пока не будут возвращены «оккупированные украинские территории», сообщает Интерфакс.
Обновлено в 09:26
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Политика

На Украине изменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Наука

Физикам впервые удалось получить механический солитонный газ

Обновлено в 02:47
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Время определило армейские приоритеты

Правда, времени было немного, и они успели лишь коротко рассказать об основных планах на лето, которое в армии, как известно, период интенсивной боевой подготовки.
Обновлено вчера в 17:42
Игры

Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare

Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

«Джона Сноу» Кита Харингтона заметили в реабилитационном центре в США

Обновлено в 05:23
Происшествия

МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Гаджеты

Xiaomi планирует повысить цены на Redmi K20 и K20 Pro

Для сравнения: в Китае Xiaomi Redmi K20 стоит примерно 18,7 тысячи рублей, K20 Pro – 24,3 тысячи рублей.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Кино

Элтон Джон и создатели «Рокетмена» осудили удаление сцен из фильма

Создатели фильма «Рокетмен» и Элтон Джон осудили действия российского дистрибьютора ленты — компании «Централ Партнершип», — которая «для соответствия картины [о британском певце] законодательству России» внесла в нее коррективы и вырезала несколько сцен.
Обновлено в 18:57
Общество

В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»

В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 13:18
Экономика

Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».
Обновлено в 14:20
Авто

Российский рынок LCV в апреле остался на шестом месте в Европе

Российский рынок LCV в апреле усилил падение, но остался на шестом место в европейском рейтинге.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Настю Каменских приняли за Ким Кардашьян

«Попа, как у Ким», « не, Ким и рядом не стояла», «какая красотка, Кардашьян до нее далеко, мои ноги сами тянуться в спортзал», - писали подписчики.
Обновлено в 14:00
Футбол

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов

Обновлено в 18:11
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после смерти заключенного в СИЗО Ярославля

Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту смерти заключенного Александра Сидякина в СИЗО № 1 Ярославля.
Обновлено в 09:42
Общество

Названы самые распространённые заболевания домашних животных в Москве

Представители Комитета ветеринарии города Москвы сообщили, что домашние животные, владельцами которых являются жители столицы, чаще всего страдают от нарушения обмена веществ и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 13:51
Политика

Генпрокурора Украины не пригласили на собрание СНБО

Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое ранее в пятницу состоялось при участии президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:21
Здоровье

Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг

Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Общество

Шесть народных миллионов потратили на пиар областной Думы на воронежском ТВ

За 6 миллионов рублей из бюджета Воронежской области депутаты получат суммарно 254 минуты в эфире ТВ до 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 12:01
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Общество

Омские архитекторы раскритиковали требования мэрии к оформлению фасадов

В соответствии с новыми требованиями, высота фасадных вывесок, которые должны размещаться между этажами и быть отцентрированы по горизонтали относительно фасада здания, не должна превышать одного метра, по ширине — в пределах площади помещения, занимаемого организацией.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей

Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация вокруг УПЦБольше новостей по теме
Главное