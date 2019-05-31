Патриарха Варфоломея могут низложить из-за УкраиныРИА Новости 15:48

Церковный раскол на Украине "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко.

с чего всё началось

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