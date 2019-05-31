Патриарха Варфоломея могут низложить из-за УкраиныТК Звезда вчера в 20:31

В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.

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