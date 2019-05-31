Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за УкраиныТК Звезда вчера в 20:31
В Антиохийском патриархате не исключают вариант созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха. По словам викария патриарха Антиохии и всего Востока епископа Эрзурумского Кайса, патриарх Варфоломей допускает ошибку по отношению к ситуации на Украине.
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В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.РИА Новостивчера в 15:48
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Антиохийский иерарх: созыв Всеправославного собора без Константинополя возможен
RT на русскомвчера в 16:03
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