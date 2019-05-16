Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»Газета.Ru вчера в 13:40

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
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К московской активистке после акции «Извинись за ЕКБ» у патриархии пришла полиция

Znak.com05:10

Баннер «Извинись за Екб» вывесили у резиденции Патриарха Кирилла в Москве

ТАССвчера в 12:16

К участнице московской акции «Извинись за Екб» у резиденции патриарха Кирилла пришли оперативники

Новая газета04:51

Еще 8 человек, протестовавших из-за строительства храма в Екатеринбурге, были арестованы на сроки от 5 до 15 суток

Эхо Москвывчера в 23:02

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

РБКвчера в 12:41

Полиция приехала к московской активистке, выступившей в защиту сквера в Екатеринбурге

URA.Ru05:04

Резиденцию патриарха атаковали из-за конфликта в Екатеринбурге

News.ruвчера в 11:37
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Происшествия

Учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых погибла в ДТП на Кубани

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Новый чип Snapdragon 730 набирает более 200 тыс. баллов в AnTuTu

К настоящему времени имеются данные, что продвинутый Snapdragon 730 смогут уместить в новейших смартфонах Xiaomi Mi A3 и Lenovo Z6 Youth Edition, но пока производители не раскрывают точные параметры будущих устройств.
Обновлено в 02:44
Происшествия

«Яндекс» отрицает запрет сотрудникам на полеты на SSJ 100

«Яндекс» отрицает ограничения, касающиеся полетов на Sukhoi Superjet 100 для своих сотрудников.
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Политика

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По словам Коломойского, решение о возвращении не связано с его отношениями с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Происшествия

«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде

Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
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Минобороны Норвегии склоняется к мнению не ремонтировать затонувший фрегат

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X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

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Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»

Обновлено в 05:33
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В ОСК заявили о необходимости постройки вертолетоносца

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил в эфире радиостанции "Звезда", что России необходимо построить вертолетоносец, поскольку он дает возможность оперативной переброски.
Обновлено в 12:59
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг нарушение инструкций пилотами SSJ-100

«Аэрофлот» заявляет о несоответствии действительности информации, распространяемой СМИ, о нарушении инструкций экипажем рейса SU1492 при заходе на посадку в Шереметьево.
Обновлено в 14:42
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
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Суд арестовал еще восемь участников акций против храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 15:14
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Экономика

В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".
Обновлено в 15:22
Политика

Суд Киева открыл дело о запрете на выезд Порошенко за границу

Киевский суд заявил об открытии производства по делу о запрете выезда с территории Украины действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

В Персидский залив вошли американские военные корабли

В Персидский залив вошли американские военные корабли. Другие суда ВМС США находятся на подходах к нему.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

В Москве пожарные спасли 15 человек из горящего дома

На севере Москвы произошел пожар в 12-этажном жилом доме.
Обновлено в 13:49
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Ford объявил скидку 20% при покупке кроссовера Ford Kuga в кредит

Обновлено в 13:47
Политика

Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:16
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку своей команды на матч 37-го тура чемпионата Франции против «Амьена».
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Полиция задержала мать девочки, оставленной в московской поликлинике

Обновлено в 15:42
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
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Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
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Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

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Энергетика

Газпром открыл два новых месторождения с запасами газа на Ямале

Российская энергетическая компания ПАО «Газпром» открыла два новых месторождения газа с запасами более 500 миллиардов кубов, передает ТАСС.
Обновлено в 10:34
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Победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» аннулировали

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Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
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Меладзе и Джанабаева «оторвались» на концерте рэпера Мота

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Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж бюджетную модификацию флагманского пикапа Wingle 7. Патентные фотографии новинки уже появились в открытом доступе.
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Политика

Пять президентов подтвердили участие в инаугурации Зеленского

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 13:45
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