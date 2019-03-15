Религия

Патриарх попросил передать РПЦ музей имени Андрея РублеваРИА Новости 04:15

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в Росимущество письмо, в котором просит передать Русской православной церкви московский Спасо-Андроников монастырь.
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Патриарх попросил передать РПЦ Музей Рублева и старейший храм Москвы

Русская православная церковь (РПЦ) заявила права на один из старейших религиозных объектов страны — Спасо- Андроников монастырь в Москве, на территории которого находится Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.
РБКвчера в 22:00

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Патриарх попросил передать РПЦ музей имени Андрея Рублева

РИА Новости04:15

Патриарх попросил передать РПЦ Музей Рублева и старейший храм Москвы

РБКвчера в 22:00

Патриарх Кирилл попросил Росимущество передать музей Рублева РПЦ

ТАСС03:32

В Музее Древнерусского искусства им. Рублева не видят необходимости передавать Спасо-Андроников монастырь РПЦ

Эхо Москвы05:03

Патриарх попросил передать церкви Спасо-Андроников монастырь в Москве

Московский Комсомолецвчера в 23:24

Патриарх попросил передать РПЦ музей им. Андрея Рублёва в Москве

Говорит Москвавчера в 23:37

Патриарх Кирилл попросил Росимущество передать РПЦ Спасо-Андроников монастырь

Интерфакс04:10
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Происшествия

При нападении на две мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек

В городе Крайстчерч, Новая Зеландия, четыре человека задержаны по подозрению в причастности к нападению на две мечети.
Обновлено в 01:36
Экономика

В Центробанке предупредили о росте цен

Годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2 процента — с 5 процентов в январе.
Обновлено в 02:39
Политика

ЕС ввел санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе

О планах ЕС ввести санкции после инцидента в Керченском проливе стало известно 15 февраля.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Сообщения об отеке мозга у Началовой прокомментировала ее семья

Вечером 14 марта на канале Mash появилась информация об отеке мозга певицы, осложненном двусторонней пневмонией.
Обновлено в 02:36
Общество

Строительство завода на Байкале приостановлено

Строительство завода по розливу воды из Байкала в Иркутской области приостановлено.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В торговом центре на западе Москвы произошла массовая драка

Массовая драка произошла в четверг, 14 марта, в торговом центре «Кунцево-Плаза» на западе Москвы.
Обновлено в 03:55
Хоккей

Кучеров установил рекорд НХЛ по передачам в сезоне среди россиян

Форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров установил рекорд по количеству голевых передач за один сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди российских игроков, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:57
Авто

Tesla представила новый электрокроссовер Model Y

Tesla представила электрокроссовер-внедорожник Model Y, он уже доступен для предзаказа, но серийное производство еще не началось, отмечает РИА Новости.
Обновлено в 03:27
Происшествия

На Красной площади задержали мужчину при попытке прорваться к Мавзолею

На Красной площади в четверг, 14 марта, был задержан мужчина, который облил маслом брусчатку, пытаясь прорваться к Мавзолею Владимира Ленина.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Суд оставил задержанного за шпионаж Пола Уилана под арестом

Иностранец останется в СИЗО до 28 мая Мосгорсуд подтвердил законность ареста подозреваемого в шпионаже гражданина четырех стран Пола Уилана, оставив без изменений постановление Лефортовского суда.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

Делегаты из Франции увидели радость Крыма от возвращения в Россию

Члены французской делегации в пятницу поздравили жителей Крыма с пятилетием воссоединения полуострова с РФ.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Вице-губернатор Приморья ушел в отставку

Заместитель губернатора Приморского края, курировавший вопросы образования, культуры, реализации научных, научно-технических и инновационных программ, Константин Межонов подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации края.
Обновлено в 00:37
Происшествия

В Петербурге нашли пропавшую 3,5 месяца назад воронежскую школьницу

Ученица воронежской школы № 11 бесследно исчезла после уроков 30 ноября. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Обновлено в 03:14
Общество

«Зеленый патруль» назвал самые чистые регионы по итогам зимы

Обновлено в 01:35
Экономика

Газпромбанк передаст долю в «Еврофинанс Моснарбанке» Росимуществу

Газпромбанк собирается передать свою долю в "Еврофинанс Моснарбанке" Росимуществу.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Производство запрещенных ДРСМД ракет начали в США

Обновлено в 03:55
Экономика

Reuters узнал о пошаговом плане российских банков на случай санкций

Крупнейшие российские банки разрабатывают схему действий на случай, если в отношении кого-то из них будут введены санкции.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Врач запретил называть Маугли найденную в московской квартире девочку

Главный врач Тушинской больницы Москвы Исмаил Османов призвал прекратить называть "Маугли" девочку, которую на этой неделе обнаружили в замусоренной квартире на севере столицы.
Обновлено в 03:10
Космос

Корабль «Союз МС-12» состыковался с МКС

Прошлая попытка Овчинина и Хейга попасть на МКС завершилась неудачей — 11 октября 2018 года произошла авария, из-за чего их корабль приземлился через 20 минут после начала полета.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

Шедшее с Украины судно село на мель в Керченском проливе

Шедшее из украинского Мариуполя в Италию судно Maryland под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Росморречфлота.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Снаряд времен ВОВ нашли на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы нашли снаряд, который, предположительно, относится ко времени Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:54
Футбол

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА в борьбе за шестое место рейтинга, позволяющее в сезоне-2020/21 заявить три команды в Лигу чемпионов и три клуба в Лигу Европы.
Обновлено в 02:20
Политика

Boeing приостановил поставки 737 MAX

Компания Boeing приостановила поставки своих самых продаваемых самолетов 737 MAX 8 и 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщает Reuters со ссылкой на заявление производителя.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах

Возраст продажи крепкого алкоголя предлагается повысить до 21 года.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия

В Магадане осудили женщину, морившую голодом приемного сына

К шести годам лишения свободы приговорил суд жительницу Магаданской области, которая несколько лет морила голодом своего приемного сына.
Обновлено в 02:53
Автоспорт

Квят показал 11-й результат на второй практике Гран-при Австралии

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят продемонстрировал 11 время с отставанием от Хэмилтона на 1,333 секунды.
Обновлено в 03:21
Спорт

Навка прокомментировала уход Медведевой от Тутберидзе к Орсеру

Обновлено в 03:51
Происшествия

В Саратове сгорел вагон трамвая

Вагон трамвая в пятницу сгорел в Саратове, находясь на маршруте, никто не пострадал, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Москве мужчина погиб, выпав из окна 30-го этажа офиса «Газпрома»

Мужчина выпал из окна 30-го этажа офиса "Газпрома" на юге Москвы, от полученных травм он скончался на месте.
Обновлено в 04:41
Политика

Вместо Boeing 737 MAX — российские МС-21?

Есть ли возможность Boeing 737 MAX заменить на МС-21, комментирует генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев.
Обновлено в 04:02
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