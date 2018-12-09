Политика

Патриарх Кирилл назвал недопустимым создание независимой УПЦ
Газета.Ru
10:21

По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, создаваемая "единая поместная церковь" на Украине строится на злобе и ненависти, а потому не может быть "от Бога". В то же время предстоятель выразил уверенность, что православная церковь устоит перед расколами и участием светской власти.
Газета.Ru10:21
с чего всё началось

Патриарх Кирилл заявил о недопустимости создания независимой церкви на Украине

15 декабря в Киеве должен состояться так называемый объединительный собор, который призван создать на Украине церковь, независимую от Московского патриархата.
Интерфакс06:08

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Патриарх Кирилл назвал недопустимым создание независимой УПЦ

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Патриарх Кирилл: «автокефальная церковь» на Украине строится «не от бога»

РИА Новости08:58

Патриарх Кирилл назвал недопустимым создание независимой УПЦ

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Вести.Ru06:22

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Интерфакс - Россия06:08

Патриарх Кирилл: авторы отделения церкви на Украине говорят о свете, но пребывают во тьме

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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
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Патриарх Кирилл
Российский епископ
Епископ Русской православной церкви; с 1 февраля 2009 - патриарх Московский и всея Руси. До патриаршей интронизации - митрополит Смоленский и Калининградский; с 14 ноября 1989 по 1 февраля 2009 - председатель синодального Отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного синода.
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